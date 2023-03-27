95% всех платежей в Сбере жители Северо-Запада совершают в безналичной форме

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Общий оборот платежей через каналы Сбербанка с начала 2023 года составил 128 млрд рублей. Из них 121 млрд рублей - безналичные покупки. Через дистанционные каналы банка жители СЗФО оплатили товары и услуги на сумму 104 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

СберБанк Онлайн по-прежнему наиболее популярен (оборот свыше 90 млрд рублей). Активно в регионе используют автоплатежи (8,8 млрд рублей), терминалы и банкоматы (3,3 млрд рублей).

В числе самых безналичных регионов СЗФО – Санкт-Петербург (60 млрд рублей), и Ленинградская (10 млрд рублей), Архангельская (8 млрд рублей) а также Мурманская (7 млрд рублей) области.

Как и годом ранее, в 2023 году преобладают платежи за коммунальные услуги (44 млрд рублей), сотовую связь и телеком (14 млрд рублей). Замыкают лидерские строчки платежи за услуги образования (8 млрд рублей).

Помимо удобства и безопасности безналичные каналы оплаты позволяют получать бонусы СберСпасибо с каждой покупки. Реклама