Эксперт: «Люди хотят не свалок, а чистый воздух». Фото: freepik.com.

В последнее время российский бизнес все больше строится по социально важным принципам. Кроме получения прибыли компанию заботит экология, социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления. За прошедшие годы этот тренд прочно укрепился сначала в столицах. Теперь очередь дошла до остальных. О том, насколько такая повестка актуальна для российских регионов, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

- Забота об экологии, социальная ответственность, корпоративное управление, или просто ESG, стало популярно во многих регионах России из-за прямого запроса населения, - рассказывает Александр Ведяхин. - Если говорить про экологию, то люди точно не хотят свалок, а хотят чистый воздух. Также в обществе растет уровень социальной ответственности. Что касается бизнеса, то сегодня ему интересно развиваться там, где созданы правильные ESG-условия.

Важность повестки понимает и государство: 10 из 14 национальных проектов страны направлены как раз на эту сферу.

- Не стоит забывать, что эко-история еще и привлекает деньги. С 2018 года в экологические социальные проекты было привлечено порядка 525 млрд рублей. Из них 115 млрд были направлены на зеленые города, на инфраструктуру и т.д. В «Сбере» мы тоже активно этим занимаемся. За прошлый год мы сделали 75 проектов на сумму 65 млрд рублей. Это такие востребованные направления, как ЖКХ, образование, инвестиции в инфраструктуру. Еще одна большая тема - это внутренний туризм. Как показывает практика, туристы едут в туда, где хорошо развивают ESG, потому что там всегда приятно провести время.

По словам эксперта, сейчас регионы страны разделились на три блока. Первый - это те, которые активно продвигают ESG-повестку. Из-за этого туда приходят все новые компании и держится высокий уровень доверия власти. У некоторых ситуация прямо противоположная. А в большинстве мест ситуация находится где-то посередине.

- Мы искренне надеемся, что эта группа сомневающихся перейдет в группу прогрессивных регионов, которые будут развиваться на основании принципов ESG. Мы сделали ESG-рейтинг всех регионов России и понимаем, чего им не хватает, чтобы продвинуться вперед. Это конкретные действия и задачи, которые надо решать. Они напрямую связаны с теми задачами, которые ставит администрация президента, правительство, которые описаны в национальных стратегиях. К слову, когда регион реализует то, что мы предлагаем, он продвигается и в тех рейтингах, на которые обращает внимание внешняя среда.