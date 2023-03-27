Сбер: восемь из десяти ипотечных сделок в СЗФО регистрируются онлайн

Восемь из десяти ипотечных сделок в СЗФО регистрируются онлайн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Северо-Западе 80% ипотечных сделок проходят государственную регистрацию права собственности в электронном виде с помощью банка без посещения МФЦ и Росреестра. Об этом сообщает Домклик от Сбербанка по итогам января-февраля 2023 года.

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает от 40 часов до трех дней, в то время как обычная регистрация – до 6 дней. Кроме экономии времени, при использовании сервиса ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3 п.п.

Популярностью у ипотечных заёмщиков также пользуется сервис безопасных расчётов. Сейчас на его долю приходится в среднем 75% всех сделок. При этом в феврале этого года его использование достигло рекордных 77% на Северо-Западе.

Технологичный сервис позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка. Клиент подписывает документы по сделке, денежные средства покупателя блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически после регистрации договора купли-продажи.

Воспользоваться услугами Сбера «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» могут не только ипотечные клиенты, но и те, кто покупает недвижимость за собственные средства. Сервисы доступны при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке, комнат, а также при оформлении земельных участков.

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно с помощью сервиса банка по поиску жилой недвижимости – Домклик. В прошлом году рейтинговое агентство Эксперт РА признало эту онлайн-площадку наиболее полным и удобным ресурсом для получения ипотеки. Общее количество объявлений по СЗФО на сайте сейчас достигает 3,5 миллионов. Реклама.