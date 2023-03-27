Банк Уралсиб запустил акцию для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб запустил акцию для новых клиентов банка с бизнесом старше 3 месяцев, торгующих на маркетплейсах. Акция действует с 15 марта по 30 сентября 2023 года включительно и предусматривает специальные тарифы РКО в рублях в течение 1 года с момента подключения к акции.

В том числе:

- комиссия за переводы со счетов юрлиц на счета физлиц до 500 тыс. рублей в месяц – 1% от суммы, для ИП (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. рублей в месяц – 0,5% от суммы;

- комиссия за выдачу наличных денежных средств по чеку/электронному чеку для юрлиц и ИП до 500 тыс. рублей в месяц – 1,3 % от суммы.

Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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