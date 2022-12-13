В 13 сельских отделениях Почты Ленинградской области можно подтвердить учётную запись для Госуслуг

Фото: Почта России.

Жители пос. Сельцо, Бережки, Иссад, Усадище, Паша, Шугозеро, Лукаши, Лампово, Малое Верево, Елизаветино, Копорье, Мельниково, Победа подтвердить или восстановить учётную запись для портала Госуслуг теперь могут в отделениях Почты России – для этого им больше не надо выезжать в районные МФЦ. За первые два месяца проекта новой услугой сельчане воспользовались более 100 раз. Услуга бесплатная.

Чтобы получить доступ к сервисам Госуслуг, достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе Госуслуг, а уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации. Подтверждённая учётная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала, в том числе для онлайн оформления «Пушкинской карты» для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет.

В пяти почтовых отделениях в посёлках Победа, Лампово, Паша, Усадище, Бережки установили специальные компьютеры, чтобы жители могли самостоятельно воспользоваться сервисами портала Госуслуг, сайта «Работа России» и другими социально значимыми ресурсами.

«На селе почта часто единственный центр социальной жизни, поэтому мы насыщаем отделения дополнительными современными сервисами. Почтовый офис, как центр подтверждения учётной записи для портала Госуслуг, даёт возможность сельским жителям, не выезжая в город или районный центр, получить доступ ко всем преимуществам федеральной платформы», — отметил директор МР Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.