Сто лучших молодых математиков наградили в Петербурге

Фото предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть».

В Санкт-Петербурге прошло награждение лауреатов премии «Математическая прогрессия». Почетную награду получили 100 лучших молодых математиков страны. Студенты и аспиранты, ставшие победителями, провели важнейшие исследования и внесли свой вклад в науку.

Одаренную молодежь ежегодно поддерживают Санкт-Петербургский государственный университет и компания «Газпром нефть». Премия была учреждена ими в 2015 году при участии Станислава Смирнова. Этот выдающийся математик и обладатель медали Филдса – аналога Нобелевской премии по математике.

– Мы помогаем развитию нового поколения российских ученых-математиков, которые сегодня являются одними из самых сильных в мире. Поддержка молодых ученых важна как для общества, так и для бизнеса, потому что именно математические науки вносят один из самых больших вкладов в технологические инновации, – отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. – Вместе с математиками «Газпром нефть» работает над квантовыми технологиями, создает цифровые модели недр и развивает прикладные проекты в области искусственного интеллекта.

Лауреатов премии определяют ученые СПбГУ и Российской академии наук. В этом году победителями стали студенты Иван Гайдай-Турлов и Александр Гребенников, которые поставили рекорд и набрали максимальный балл на математической олимпиаде среди 600 участников из 50 стран. Также в число лауреатов вошли Иван Бочков, Алексей Куликов и Даниил Нигомедьянов из Санкт-Петербурга. Они удостоились награды за исследования новых способов передачи цифровых данных, разработки в сфере криптографии и решение гипотезы Валента про вероятностные аспекты рождения и смерти.

Все победители получили именные стипендии и гранты от «Газпром нефти». В общей сложности за 8 лет премии фонд достиг почти 100 млн рублей. Благодаря программе молодые ученые смогут продолжать фундаментальные исследования и присоединиться к амбициозным технологическим разработкам.

– «Математическая прогрессия» помогла оживить научную жизнь и привела к выдающимся результатам. Работы наших лауреатов отмечаются специалистами во всем мире, – подчеркнул научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, обладатель медали Филдса Станислав Смирнов. – Важно, чтобы эти достижения выходили за пределы исследовательской среды, работали в больших масштабах, в реальных проектах, в конкретных технологиях. Это актуальные задачи, которые нужно решать, они интересны не только с математической точки зрения. И я горжусь тем, что компетенции математиков СПбГУ востребованы партнерами из ИТ и промышленности. Поддержка «Газпром нефти» помогла вывести наше математическое образование на новый уровень и привлечь много сильных студентов со всей страны.

Третьекурсник СПбГУ Алексей Львов, также ставший лауреатом «Математической прогрессии», отмечает, что его факультет помогает компании с алгоритмами.

– Недавно была история с расчетами для нефтедобычи, где требовалось перемножать матрицы. С числами нет разницы в каком порядке их перемножать. А матрицы работают по-другому, если умножать подряд, то могут получаться гигантские вычисления и потери времени, – говорит Алексей Львов. – Наша команда изменила порядок умножения и получилась серьезная оптимизация. Решение ускорило алгоритм и сэкономило кучу денег.

«Математическая прогрессия» – одна из крупнейших в России программ по поддержке талантов в области математики. Благодаря премии и содействию «Газпром нефти» одаренная молодежь из разных регионов страны проходит научный путь от школы до лучших университетов и исследовательских центров.