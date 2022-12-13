«Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации»: Оперштаб усилил антитеррористические меры в Петербурге

В Петербурге вводится усиленный антитеррористический режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По решению Оперативного штаба в Петербурге будут усилены антитеррористические меры. Об этом заявил губернатор города на Неве Александр Беглов, который провел совместное заседание членов Оперштаба и Антитеррористической комиссии.

- Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

В ходе заседания глава города отметил, что в нынешних реалиях есть повышенная угроза диверсий и терактов, поэтому власти усиливают защиту важных объектов инфраструктуры, в том числе топливно-энергетического комплекса, а также атомного, энергопромышленного и транспортного. Особое внимание уделят охране школ, детских садов, больниц.

Антитеррористические меры усиливаются в преддверии новогодних праздников, когда в общественных местах возможны скопления большого количества людей. Губернатор потребовал не относиться к вводимым мерам формально и пообещал проследить за качеством исполнения всех принятых Оперштабом решений.

- В течение 2022 года в Петербурге не было допущено ни одного теракта, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

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