Как будет работать метро с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главная ночь в году все ближе. В Новый год многие отправляются в гости, либо же гулять в центр города. Однако, в этот раз в Санкт-Петербурге отменили масштабные гуляния в саму новогоднюю ночь. Речь идет о фейерверке и концерте. Поэтому рассказываем, как будет работать метро с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге и можно будет ли легко вернуться домой из центра.

- В ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта, - рассказали в Смольном.

Так, станции метро в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будут закрываться на вход в 01:00 час, а поезда продолжат курсировать и развозить пассажиров до 02:00 часов. А наземный транспорт будет работать в привязке к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы перевезти всех пассажиров.

Власти города объяснили, что в прошлый Новый год пассажиропоток оказался очень маленьким. За ночь было перевезено в метро всего 18,3 тысяч человек. Поэтому было принято решение не продлевать работу метро на всю ночь.