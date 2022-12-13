«Там есть все: и привидения, и трагедии, и фарс»: в Ленобласти восстановят Ропшинский дворец, где загадочно погиб император Петр III

Восстановление Ропшинского дворца начнется в 2024 году. Фото: vk.com/ropshapalace

Крупная нефтяная компания восстановит Ропшинский дворец. Главная достопримечательность усадьбы, принадлежавшей императорскому роду Романовых, последние десятилетия находится в руинах. При том, что дворец входит Всемирного наследия ЮНЕСКО, как часть исторического наследия Петербурга. А еще здесь умер или был убит царь Петр III. По легенде, его призрак до сих пор бродит по замку.

- Для нас это проект знаковый. Ропшинский дворец с изюминкой. Там есть все, что нам нравится: и привидения, и трагедии, и фарс, - заявил на ежегодной пресс-конференции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, восстановительные работы начнутся в 2024 году. Сколько они продолжатся, пока неизвестно.

Справка «КП»:

Усадьба в Ропше, в 45 километрах от Петербурга, была основана в 1710-1713 годах по приказу императора Петра I. Годом позже подарена царем князю Федору Ромодановскому. Строительство дворца началось в 1725 году. В 1750-м здание перестроено по проекту архитектора Растрелли.

В 1762 году во дворце при невыясненных обстоятельствах умер Петр III, свергнутый в результате переворота и находившийся в Ропше в ссылке.

После революции дворец был национализирован. Во время Великой Отечественной войны дворец был сожжен отступавшими немецкими войсками. До 1978 года здесь располагалась военная часть. Через семь лет дворец был заброшен после произошедшего пожара. В 2015-м в историческом здании обрушилась часть фасада.