Офис в «облаке»: МегаФон предложил отечественную альтернативу иностранному программному обеспечению

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Свое - всегда лучше! Это касается и программного обеспечения. Компания МегаФон предлагает своим корпоративным клиентам надежную отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «МойОфис». В «МегаФон Облаке» теперь доступны функции для общения и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

Продукт доступен по подписочной модели (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Срок подключения к платформе занимает не более одного дня, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду - с помощью функционала «МойОфис» можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой операционной системе и из любой точки мира.

- После ухода с рынка иностранных поставщиков многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги, - говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов. - При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией «МойОфис» мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса.

В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте «МегаФон Облака»: «Почта» - работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

- Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS, - поделился коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников. - Доступ к безопасному и современному офисному программному обеспечению по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%.

Российские офисные решения «МойОфис» размещены в «МегаФон Облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам.

СПРАВКА

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

МойОфис - российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа МойОфис включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. МойОфис создает высокотехнологичные продукты с 2013 года. Более 5300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: ВТБ, Почта России, Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, Росатом, Газпром, Аэрофлот и другие. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты МойОфис. В партнерскую сеть компании входит более 2300 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения МойОфис входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.