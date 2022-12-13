Активистки облили кремом от прыщей картину на выставке Бэнкси в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге активисты решили последовать моде и устроили акт вандализма с искусством. Две девушки облили, нет, не супом, а кремом от прыщей картину на выставке "Найти Бэнкси", которая проходит в пространстве "Севкабель". Благо, что в залах представлены не оригинальные работы, а копии. Тем не менее, активисток это не остановило.

- Поймите, что все ваши изъяны, прыщи, родинки, маленькая грудь - это все ваша уникальность. Примите себя такими, какие вы есть. И не используйте косметику. Она вас делает только хуже! Стоп косметика, - прокричали начали скандировать две девушки после своего акта вандализма.

Почему досталось кремом от прыщей именно картинам Бэнкси, активистки не уточняют. Вполне возможно, что выбор пал на выставку, которая на данный момент на слуху.

Напомним, что появилась "мода" у экоактивистов обливать знаменитые картины в разных музеях мира супами, картофельным пюре, либо приклеивать себя к полотнам. Таким образом активисты пытались привлечь внимание общественности к проблеме использования нефти.

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