Десятилетний мальчик погиб, провалившись в пожарный люк в Выборге

Мальчик упал в пожарных колодец и погиб в Выборге / Фото: ТГ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В городе Выборг Ленинградской области двое детей оказались в пожарном люке. Все произошло вечером 27 марта 2023 года. Крики о помощи из колодца услышал подросток, который проходил рядом с домом 29 по Сайменскому шоссе. Оглядевшись, он понял, что крик доносится из колодца. Заглянув внутрь он увидел маленькую девочку. Об этом рассказали в Выборгской городской прокуратуре.

- Подросток, который услышал крики, заглянул в колодец и увидел девятилетнюю девочку. ребенок не мог выбраться, так как застрял в сооружении, - пояснили в прокуратуру.

Мальчик позвал на помощь прохожих, которые помогли достать девочку из колодца. Выбравшись наружу, девочка рассказала, что в колодце остался ее десятилетний друг. Дети гуляли на улице, играли, мальчик провалился в люк. Подруга решила попробовать его достать, но сама тоже повалилась и застряла.

Девочке оказали медицинскую помощь. А мальчика продолжили искать спасатели.

Выборгской городской прокуратурой на месте происшествия осуществляется координация деятельности правоохранительных органов и специальных служб.