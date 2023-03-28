Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт «Мир». Фото: freepik.com.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших дебетовых карт «Мир» в марте 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по активам (на 01.02.2022 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток и механизм их начисления, максимально возможный процент кешбэка в программе лояльности банка и размер кешбэка у партнеров, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – онлайн-оформление, доставку и т.п.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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