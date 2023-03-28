Как правильно давать в долг и брать взаймы, чтобы потом не пожалеть

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

Когда знакомые или родственники просят одолжить денег, возникают противоречивые чувства. С одной стороны, хочется помочь близким, с другой, есть немало историй о том, как из-за долгов рушились отношения. На самом деле проблем можно избежать, если следовать определенным правилам.

- По закону при передаче денежных средств до 10 тысяч можно обойтись устной договоренностью между гражданами. Если сумма больше, она должна быть задокументирована, - рассказывает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Многие граждане полагают, что подтвердить факт займа можно написав расписку. Однако на самом деле, расписка – не способ подтверждения наличия долга. Необходимо составить договор.

- Правильно дать деньги в долг – это не значит, что можно ограничиться распиской. Расписка - это дополнение к договору займа, она не может использоваться в суде, как доказательство, если вдруг должник отказывается возвращать займ. Другое дело - договор займа. В нем указываются все важные детали - сумма, срок и способ возврата, иные существенные условия, - продолжает Мария Терехова.

- Закон позволяет составить договор займа в простой письменной форме, но хочу подчеркнуть, что он не дает никаких гарантий, его несложно признать недействительным, Правильнее всего, обратиться к нотариусу, который обеспечит законность и чистоту сделки. Нотариальный документ обладает повышенной доказательной силой в суде и имеет высокую степень защиты от оспаривания, - говорит Мария Терехова.

Одно из важнейших преимуществ нотариальных договоров займа - возможность воспользоваться исполнительной надписью нотариуса. Если должник не выполняет обязательства, вы предупреждаете его о своих намерениях, ждете две недели и, если деньги он так и не вернет, вы обращаетесь к нотариусу. Нотариус совершает исполнительную надпись на договоре, с которой можно идти напрямую к приставам, минуя суд. Это гораздо спокойнее, быстрее и дешевле, чем участие в судебном процессе.

Идеальный вариант - заключить договор займа и договор залога. В этом случае обязательства вернуть долг будут подкреплены имуществом должника, что позволит надежно обеспечить возврат займа.

Советы нотариуса - в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» 29 марта в 17:33