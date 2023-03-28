Эксперт: Сейчас можно и нужно инвестировать в доходные дачи

В последнее время набирает популярность новый тренд - доходные дачи. Фото: Villingston.

Что вы представляете, когда вам говорят слово «дача»? Для большинства людей в России, это небольшой деревянный дом с печкой где-то в деревне, где разбит огород и посажены цветы. Однако, в последнее время набирает популярность новый тренд - доходные дачи. Это совершенно иной подход к загородному отдыху, где ваш участок - это не еще одно место работы, а пространство, где можно со всеми удобствами провести время вдали от забот и суеты, и которое способно приносить ощутимый и стабильных доход.

Чтобы выяснить все подробности, «Комсомолка» встретилась с девелопером, основателем и управляющим партнером бутик-резиденций Villingston Денисом Корсуковым, чтобы обсудить новые тренды, особенности и перспективы в сфере загородной недвижимости.

По словам Дениса Корсукова, сейчас в Ленинградской области цены на недвижимость намного выгоднее, чем в черте города. Фото: Villingston.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК

- Денис, расскажите что сейчас творится на рынке загородной недвижимости? Что изменилось за последние годы?

- Если по-простому, то изменилось все. Рынку загородного туризма, отдыха, а значит и загородной недвижимости, пришлось перестроиться под новую реальность. С уходом больших сервисов интернет-бронирования, поменялись способы привлекать к себе гостей и взаимодействовать с ними. Кто-то пережил это очень болезненно, а кому-то удалось быстро перейти на новые рельсы. Мы уверенно принадлежим к второй половине: мы оперативно нашли связь с нашими клиентами и наладили их стабильный приток. Сегодня у нас есть более 60 каналов, по которым мы общаемся с нашими гостями и приглашаем их к себе.

- Допустим, я инвестор. Почему я должен вкладываться именно в загородную недвижимость, а не в городскую?

- Смотрите, тут весь вопрос диверсификации, то есть, разнообразия ваших инвестиций. Любой вклад в «недвижку» - это самый стабильный и выгодный вариант. Однако, городская недвижимость - это дикая конкуренция, где идет постоянная борьба за место под солнцем. В сфере загородного строительства все несколько спокойнее. Загородной недвижимости больше, она крупнее по площади, а ее цена стабильно растет. Например, сейчас в Ленинградской области цены на недвижимость намного выгоднее, чем в черте города, а прибыли она приносит никак не меньше. За стоимость одной квартиры вы можете купить огромный загородный дом площадью 280 кв. м. с полной отделкой, костровой зоной, местом для барбекю и купелью.

Владелец может приехать в Villingston в любое время, где его уже будет ждать чистый, ухоженный дом с горячей купелью, свежим бельем и стриженным газоном. Фото: Villingston.

- А если точнее, то сколько денег нужно, чтобы инвестировать в загородное строительство и на каком этапе лучше входить во всю эту историю?

- Сейчас я расскажу вам «золотое правило» инвестиций в недвижимость: чем раньше вложишь, тем выше будет доход. Именно те, кто становится вкладчиком еще на этапе котлована, собирают самый богатый урожай. Однако, пропорционально выгоде растут и риски. Что касается необходимых сумм, то тут все по-разному. Думаю, минимальная сумма, которую можно вложить в загородную недвижимость начинается от 3 миллионов рублей. А дальше все ограничено только вашими возможностями и потребностями. Что касается нас, то чтобы стать инвестором проекта Villingston Residence необходимо порядка 32 миллионов рублей, так как вы вкладываете в просторный современный коттедж в стиле барнхаус с 5 спальнями и гардеробными, 1 мастер-спальней с собственным санузлом, 3 санузлами, комнатой для хранения личных вещей владельца. Также в комплекте идет прилегающая закрытая охраняемая территория площадью до 10 соток.

Villingston — это современные коттеджи в стиле барнхаус с 5 спальнями и гардеробными, 1 мастер-спальней с собственным санузлом, 3 санузлами, комнатой для хранения личных вещей владельца. Фото: Villingston.

- Если средства есть, то как не потерять их впустую: на что обратить внимание при выборе загородной недвижимости для инвестиций?

- То, что точно нужно знать всем - инвестиции это риск. Очень важно уметь оценить шансы на успех перед тем, как отдавать свои кровно заработанные деньги в какой-то проект. Поэтому предельно внимательно изучайте всю документацию и уделите максимальное количество времени юридической стороне вопроса. Это особенно актуально для загородной недвижимости, так как подводных камней там очень много. Например, некоторые проекты строят на земле, выделенной под сельское хозяйство. Если вы инвестировали в такое здание, не стоит удивляться, что по решению суда его вдруг снесут. Тогда вместе со стенами рухнут и ваши ожидания. Когда мы выбирали локацию для коттеджей Villingston Residence, мы рассмотрели более 50 различных предложений земли. Не поскупились на проектно-изыскательную работу, георазведку и еще множество других вещей. В результате мы на сто процентов уверены, что наши дома простоят на этом месте не один век.

ДАЧА БЕЗ ХЛОПОТ

- Сейчас все только и говорят, что о доходных дачах. Что это такое?

- Хорошо, что вы спросили. Сегодня у людей из больших городов есть огромный запрос на отдых на природе в тишине и спокойствии. При этом, никто не хочет в свой выходной копать картошку на огороде, топить печь или сам готовить баню. Хочется приехать и сразу начать отдыхать. И вот под эти запросы идеально подходит доходная дача. По сути, это огромный современный загородный дом со всеми городскими удобствами, тщательный уход за которым отвечает профессиональная управляющая компания. Владелец может приехать туда в любое время, где его уже будет ждать чистый, ухоженный дом с горячей купелью, свежим бельем и стриженным газоном. При этом, в те дни, когда собственник не живет в доме, его сдают в аренду для других гостей. На это время, все личные вещи хозяина строго охраняются в отдельной части дома.

Резиденции Villingston попадают под программу любой льготной ипотеки.Фото: Villingston.

- И в чем же тут выгода?

- Все очень просто - в постоянном доходе. Ваша дача не простаивает без дела, пока вы заняты в городе. Каждый месяц вы получаете деньги от сдачи ее в аренду. Например, у нас в Villingston Residence есть два варианта договора: стабильные выплаты собственникам по 250 000 рублей каждый месяц, либо равная часть от всей суммы, которая поступила к нам со всех коттеджей. Как показывает практика, наши инвесторы достигают окупаемости уже через 6 лет, если вложились на раннем этапе строительства.

- А можно ли со временем как-то увеличить свой доход?

- Конечно! Например, наша управляющая компания каждый день работает над тем, чтобы увеличить прибыль своих инвесторов. Мы каждый день анализируем рынок и меняем цены на аренду так, чтобы получить максимальную доходность. Кроме того, мы тестируем новые услуги, которые также повышают прибыль и привлекают к нам новых гостей. К слову, мы также подключаем все новые и новые каналы по привлечению новых клиентов и создаем себе хорошее имя. Это приносит свои плоды - сегодня наши инвесторы получают самую высокую прибыль из возможных и в будущем она продолжит расти.

- Что вы думаете о перспективах рынка в целом? Стоит ли торопиться с инвестициями или лучше подождать?

- Помните «золотое правило» инвестиций? Если у вас уже есть возможность вложиться в недвижимость, то смысла ждать попросту нет, так как именно те, кто вошел в долю на раннем этапе, получат максимальную прибыль. Обычно, чем лучше экономическая ситуация в стране и мире, тем выше стоимость жилья. Сейчас на этом поле не все так радужно, поэтому и цены на загородную недвижимость оптимальны. При этом цена материалов, логистика - все дорожает в разы, но стоимость строительства еще прежняя из-за того, что рынок еще не перестроился. Однако, в скором времени можно ждать увеличения стоимости. Я бы сказал, что сейчас самое время, когда можно и нужно в нее инвестировать, чтобы преуспеть. Тем более, что сейчас государство активно помогает приобретать жилье в сельской местности. Например, наши резиденции попадают под программу любой льготной ипотеки.

КОНКРЕТНО

Вложиться в недвижимость, которая уже приносит прибыль, а также забронировать резиденцию можно на сайте villingston.ru или по телефону +7-931-988-38-88.

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