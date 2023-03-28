24 марта в Санкт-Петербурге МегаФон провёл региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов из Санкт-Петербурга и Северо-западного округа. Фото: Олег ЗОЛОТО

24 марта в Санкт-Петербурге МегаФон провёл региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов из Санкт-Петербурга и Северо-западного округа. Он прошел в Спортивном Комплексе «Фабрика Футбола» в двух возрастных категориях: 2008-2009 и 2010-2011.

Ребята боролись за выход в финал, который пройдет с 15 по 20 мая на федеральной территории «Сириус». Главным призом финальных соревнований станет поездка в футбольный летний лагерь академии ФК «Барселона», где победители пройдут обучение по методике клуба с мировой историей.

На открытие турнира пришел Владислав Радимов — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА 2008 г. в составе «Зенита». Он пожелал ребятам удачи и красивой игры. Чемпионами Северо-западного округа в младшей возрастной группе стали ребята из ГБУ «Выборгский РЦ по содействию семейному устройству». Подростки из Толмачевского районного центра выиграли турнир в старшей группе.

Турнир не ограничился футболом. В перерывах между играми специалисты компании Форотех в рамках социального проекта «Справочно-игровой сервис «Город навыков SkillCity», в интерактивной форме рассказали ребятам о современных цифровых профессиях, как связаны спорт и digital, какие технологии есть в современном спорте, а также какие цифровые профессии появились в спорте (SkillCity. Справочно-игровой сервис.)

На соревнование приехали не только футболисты, но и дети-журналисты. Каждый коллектив взял с собой собственного репортера. Его задача – подготовить текст о выступлении своей команды. Справиться с этим делом детям помогал профессиональный журналист, который давал ребятам советы и рассказывало тонкостях работы спортивного репортера.

В церемонии награждения приняли участие двукратная обладательница Кубка Европы в составе женской сборной России по пляжному футболу Виктория Силина, победительница Евролиги по пляжному футболу Дарья Шквара, а также игроки мини-футбольного клуба «Кристалл» Александр Баркалов и Денис Кошелев.

Перед турниром ребята посетили стадион «Газпром Арена». Во время визита ребят на стадионе шла подготовка к Матчу Сборной России и Сборной Ирака. Детям рассказали о деталях подготовки к этому событию. Ребята посетили VIP-ложу, раздевалки для команд, выходили на газон, где проходили игры ЧМ 2018, сделали много фото на память. Например, с кубком РПЛ — главным призом для российских клубов. Дети-журналисты смогли почувствовать себя настоящими акулами пера, посетив пресс-центр стадиона и устроив импровизированную пресс-конференцию. Также ребятам рассказали о технологиях, используемых во время проведения официальных игр, и цифровых профессиях, востребованных в спортивной индустрии

Дополнительная информация о проекте «Будущее зависит от тебя»

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые проводятся МегаФоном по всей стране с 2005 года. Это единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству.

Соревнования организуются и проводятся при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки и Российского футбольного союза по всей стране.

За 18 лет истории турнира в нём приняли участие более 5 130 команд детских домов и школ-интернатов, более 41 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Соревнования «Будущее зависит от тебя» (megafon.ru)

Справка МегаФон

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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