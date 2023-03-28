Российские компании повысили зарплаты своим сотрудникам. Фото: пресс-служба «Свеза».

В новом году в России снова выросли зарплаты. По данным сайта «ГородРабот.ру», средняя зарплата в России за 2023 год составила 55 077 рублей. При этом эксперты уверены, что такая тенденция продолжится.

По словам руководителя регионального маркетинга по Северо-Западному региону hh.ru Екатерины Соловьевой, динамика зарплат в России стабильно идет вверх, несмотря на кризисы и сложную ситуацию в экономике и мире. Для сравнения, если в 2018 году обычная ежемесячная получка равнялась 38 000 рублей, то в 2020 она выросла до 41 000 рублей. После этого начался планомерный рост: в 2021 до 42 000 рублей, в 2022 до 51 000 рублей и, наконец, до нынешней цифры примерно в 55 000 рублей.

Прошлый год во многом стал переломным для всего российского рынка труда. Только оправившись от ковида, страна тут же попала под давление санкций. Это неизбежно повлекло инфляцию и рост цен. Отечественный бизнес не остался в стороне и массово объявил о поддержке своих сотрудников с помощью повышения зарплат.

Например, в «Северстали» заработок сотрудников вырос на 9%. В «Татнефть» рабочим и специалистам до 8-го разряда повысили зарплаты на 12%, более высокооплачиваемым сотрудникам - на 10%. Аналогично поступил Новолипецкий меткомбинат: там рабочим приплюсовали 7% к окладам, а административному персоналу - 5,5%. Челябинский трубопрокатный завод поднял на 10% зарплаты всему персоналу (за исключением директорского состава и руководителей цехов, которым прибавили 5%). «Металлоинвест» добавил 5% в апреле и 6% в октябре 2022-го, а Качканарский горно-обогатительный комбинат, входящий в структуру «Евраза» - 4% в апреле и 5,5% в июне. Не остались в стороне и госкомпании. Повышение зарплат в «Газпроме» составило 7,5%, в РЖД - 4,2%, «Роснефть» - 4%.

. Фото: пресс-служба «Свеза».

В 2023 году инфляция и падение ВВП удалось замедлить. Еще одной хорошей новостью стало то, что российский бизнес продолжает планомерно увеличивать оклад персоналу. Например, с 1 апреля руководство компании «Свеза» повысит зарплату всем своим работникам на 9%. Также в фирме создадут дополнительный фонд в размере 3% для устранения перекосов и выравнивания уровня оплаты труда. В итоге ежемесячный доход работников производства березовой фанеры увеличится примерно на 12%. По словам работающих в компании, за последние 3 года они стали получать примерно на 30% больше. Это помогло сохранить свой достаток и не пострадать от инфляции.

- Сотрудники - это наш главный актив, и мы последовательно проводим политику заботы о них, несмотря на сложнейшую макроэкономическую и геополитическую ситуацию, в которой оказался российский лесной сектор, - сказал генеральный директор компании Анатолий Фришман. - Мы благодарны каждому работнику за его вклад в наше общее дело. Уверен, что вместе мы сможем перестроить производственные и организационные процессы, эффективно адаптируемся к новым условиям и в конечном счете преодолеем любые сложности.

Что будет дальше? Покажет время. Недавно стало известно, что в следующем 2024-м году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет сразу на 18,5%, или на 3 тысячи рублей. Вполне возможно, что вместе с этим выше потянутся и зарплаты.