Как Ленинградская область поддерживает добрые дела

Социальные компании могут получить специальные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Фото: freepik.com.

В Ленинградской области всегда готовы помочь хорошему делу. В 2022 году в регионе насчитывалось более 300 социальных предприятий, которые занимаются общественно полезной работой. Все они могут получить специальные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, сейчас в регионе существует более 2 тысяч социально ориентированных компаний. Они занимаются образованием, спортом, медициной, культурно-просветительской деятельностью, уходом и присмотром за детьми, людьми старшего поколения и гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Социальным бизнесом можно назвать и те предприятия, которые дают рабочие места социально уязвимым категориям граждан, производят для них товары или оказывают услуги.

Давать статус социального предприятия - работа специальной комиссии Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Одобренные ей социальные предприятия используют упрощенную систему налогообложения и платят только 1% налога с суммы дохода в год.

Также с 2021 года социальные предприятия поддерживают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По нему такие компании получают денежные гранты до 500 000 рублей. В 2021-м их получили 44 предпринимателя из Ленинградской области. В 2022-м это число выросло до 100 человек. Столько же государство планирует поддержать и в 2023-м: 37 социальных предприятий уже защитили свои проекты. Следующий конкурсный отбор пройдет в середине апреля.

Помимо грантов, общественно полезный бизнес может воспользоваться льготными микрозаймами Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. Поскольку социальные проекты отнесены к числу приоритетных, для них действует льготная ставка всего 4% годовых. Еще в формате конкурса регион выделяет субсидии на развитие социальных предприятий. Затраты субъектов малого и среднего предпринимательства компенсируют в размере не более 75 процентов, но не более 1 миллиона рублей на одного соискателя.

Чтобы как можно больше полезных дел получили помощь, был расширен перечень видов деятельности социального бизнеса. Теперь в него входят: профессиональное обучение профессиональное, дополнительное образование, медицинскую и стоматологическую деятельность, а также деятельность санаторно-курортных организаций, спортивных клубов, парков отдыха и пляжей.

СПРАВКА

Пройти консультацию по присвоению статуса социального предприятия можно получить в Центре инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области по телефону 8 (812) 309-46-88 или на сайте 813.ru

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