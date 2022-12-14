В Петербурге прошла детская научно-практическая конференция «Александр Невский — защитник земли Русской»

Фото: Никита КРЮЧКОВ.

История — свидетель прошлого, свет истины, учитель жизни. Память о легендарных героях Родины поддерживается теми, кому не все равно. Делу сохранения нашего наследия помогают тематические мероприятия. Одно из недавних — детская научно-практическая конференция «Александр Невский — защитник земли Русской». Мероприятие прошло 6 декабря в музейном комплексе, названном в честь великого князя. Среди участников были ребята из Северной столицы, а также Волгограда, Кирова и Москвы.

В начале конференции школьников встретил первый российский император — сам Петр I. Он торжественно открыл конференцию и подбодрил юных докладчиков, пожелав им удачи.

Выступления участников оценивали профессиональные историки, а также общественные деятели Петербурга. Они отобрали 16 финалистов из 40 научно-исследовательских работ. Председатель совета директоров холдинга «РСТИ», лидер Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин и доктор исторических наук, вице-президент Региональной общественной историко-патриотической организации «Санкт-Петербургский клуб кавалеров ордена Александра Невского», член Всероссийского общества «Знание» Владислав Виноградов вручили памятные дипломы, кубки и другие призы юным докладчикам, а также их кураторам-педагогам.

На конференции ученики из разных школ и регионов смогли подружиться и пообщаться на интересные им темы, включая историю родной страны. В качестве прощального подарка для всех гостей и участников провели экскурсию по музейному комплексу «Князь Александр Невский».