После ухода зарубежных брендов моллы Петербурга потеряли до 30% покупателей

Турецкие и китайские марки тоже присматриваются к нашему рынку, но их инвестиции пока остаются на словесном уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ходить на шопинг, как ни крути, стало не так интересно. Безвозвратно закрылись десятки зарубежных брендов одежды - и петербургские торговые центры теперь светят опустевшими площадями. Не оправдались и прогнозы самых оптимистичных экспертов, которые полагали, на замену Zara и ей подобным быстро придут отечественные фирмы.

По мнению эксперта в сфере ретейла и торговой недвижимости, главного редактора бизнес-издания Market Media Дмитрия Грозного, приостановка и прекращение работы международных брендов в России потащили за собой проблемы.

- Эти бренды, такие как «Зара» и «Юникло», были лакомым кусочком для потребителей, поэтому от их ухода пострадали, прежде всего, лидеры рынка - самые большие, красивые и современные ТЦ. Ведь это были большие магазины, которые суммарно занимали 5-10 процентов площадей центров. В итоге проиграли и владельцы моллов, потому что лишились «якорных» арендаторов, и потребители, и даже оставшиеся в ТЦ магазины и фуд-корты: человек шел в брендовый магазин, но по пути заходил в другие торговые точки или перекусить. К примеру, магазин одной из фешн-сетей, после того как в «Меге» закрылась ИКЕА, потерял половину оборота, - объясняет Грозный.

Покупателей ТЦ весомо растеряли, ведь люди шли в зарубежные магазины, а по пути заходили в другие отделы и на фуд-корты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свято место пусто не бывает, могли бы сказать оптимисты. Однако господин Грозный уверен - найти качественную замену закрывшимся магазинам трудно. Хороший арендатор должен предлагать удачный ассортимент, правильное соотношение цена-качество и вдобавок располагать немалыми инвестициями для открытия новой точки. У отечественных брендов, говорит Дмитрий Грозный, с этим сложно.

- Либо дорого, либо не очень качественно, либо недостаточно широкий ассортимент. Либо одновременно все сразу. А турецкие, китайские, иранские и другие бренды пока проводят только словесные инвестиции, - продолжает специалист.

К зиме поток покупателей в петербургских центрах упал на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Большие надежды торговцы возлагают на декабрь и новогодние праздники, - время покупок подарков и распродаж всегда кормит бизнесменов.

КОНКРЕТНО

Дмитрий ГРОЗНЫЙ, эксперт в сфере ретейла и торговой недвижимости:

Цены на аренду площадей выросли?

- Во всеуслышание о ставках аренды говорят не все, но если рассуждать здраво, то предпосылок для роста цен нет. Повышение цены может добить бизнес арендатора, который и без того не очень хорошо себя чувствует. Стоит помнить и о том, что в ТЦ и так много освободившихся мест.

Есть ли проблемы с поставкой товара?

- Логистика, конечно, усложнилась, привоз товара стал занимать больше времени. Однако за 10 месяцев ретейлеры успели найти обходные пути. Основные производства находятся в Азии - в дружественных странах.

Откроются ли кинотеатры в ТЦ?

- Положение кинотеатров сейчас хуже некуда. Если ситуация в индустрии не изменится, они продолжат работу лишь до поры, пока владельцы ТРК не придумают, чем занять огромные площади кинозалов.

Предприниматели возлагают большие надежды на декабрь - самый щедрый на покупателей месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТЕМУ

127 ТЦ насчитывается в Петербурге

Их суммарная площадь - 3,25 миллиона квадратных метров

Доля свободных площадей на конец сентября - 7 процентов

(По данным консалтинговой компании Nikoliers)

КСТАТИ

Осторожно, магазины открываются

Несмотря на трудности, крупная торговая деятельность в Петербурге на месте не стоит. Как рассказали в компании Nikoliers, в 2022 году успешно открылся, например, ТЦ «Прометей» недалеко от метро «Гражданский проспект». В нем пригодно для торговли 16,2 тысячи квадратных метров арендных площадей - большие пространства уже заняли фуд-холл, косметические магазины, маркеты бытовой техники и электроники, магазины одежды и обуви.

В 2023 году в Петербурге готовятся к открытию ТЦ «Небо», ТЦ «Парк-Молл Грин» и четвертой очереди МФК «Заневский каскад». Их совокупная площадь составит свыше 85 тысяч «квадратов».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие люди в «Голливуде»?

Крупный проект, который пообещали жителям Приморского района, все-таки родится вопреки непростой экономической обстановке. ТРК «Голливуд», недалеко от метро «Пионерская», получил разрешение на строительство в 2020 году и должен был заработать в 2023-м, однако срок старта работы центра сдвинулся на год. Об этом сообщили в Nikoliers, выступающей брокером проекта.

- Открытие объекта запланировано на 2024 год. Концепция разработана с учетом трендов на рынке торговой недвижимости, что позволяет проекту гибко реагировать на изменения. Еще на этапе проектирования в концепцию заложили масштабную зону досуга и отдыха, культурно-образовательных мероприятий, фуд-холл, - подчеркнула директор департамента торговой недвижимости Ирина Царькова.

Словом, в востребованности очередного ТК рядом с «Пионерской» не сомневаются.