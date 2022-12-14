Суд Петербурга продлил арест миллиардеру и экс-совладельцу сети «Рив Гош» Августу Мейеру

Один из богатейших бизнесменов Петербурга уже год сидит в СИЗО. Фото: ОППС СПб.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил под стражей миллиардера Августа Мейера, которого обвиняют в мошенничестве на три миллиарда рублей. Бизнесмен, имеющий три гражданства, в том числе американское, уже год находится в СИЗО.

- Суд вынес постановление о продлении меры пресечения на срок свыше года в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение настаивало на продлении ареста до 1 марта 2023 года, так как необходимо ознакомить сторону защиты со всеми 150 томами уголовного дела.

Защита заявила, что довод надуман и попросила отпустить бизнесмена к семье и детям, изменив меру на не связанную с заключением под стражу. Представители банка, который числится среди потерпевших от действий Мейера, заявили, что ущерб возмещен в полном объеме и претензий они не имеют. А потому не против выхода обвиняемого из СИЗО.

Адвокаты бизнесмена также предложили внести залог в 25 миллионов рублей. Но судья отметил, что Мейеру грозит до 10 лет лишения свободы, у него есть три гражданства и около миллиарда рублей в виде имущества. Поэтому, опасаясь строгости наказания, он может попытаться скрыться.

Суд просьбу обвинения удовлетворил, оставив миллиардера в СИЗО до марта. Жене бизнесмена, также проходящей по делу, продлен домашний арест на тот же срок.

Сам Мейер на момент ареста вину не признавал.

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