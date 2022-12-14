Четыре часа в очереди на морозе: В Петербурге раздача билетов на детскую елку обернулась скандалом

Раздача билетов на елку привела к огромным очередям. Фото: vk.com/nashe_rybatskoe

Такое благое, казалось бы дело, как раздача бесплатных билетов на елку, обернулась для жителей Рыбацкого форменным кошмаром. Люди были вынуждены часами стоять на морозе, чтобы попасть в кабинет администрации МО «Рыбацкое» и получить заветный билетик. А так как билеты раздавали днем, то многие мамы пришли за ними с детьми. И малышам также пришлось мерзнуть в многочасовом ожидании.

- Хотите получить бесплатные билеты на елку для своих детей? Тогда выделяйте на это много времени, так как очередь там жуткая, - пишут местные жители в группе ВКонтакте «Наше Рыбацкое».

По словам очевидцев, очередь растянулась на сотню метров, а стоять в ней можно было и три часа, и четыре.

- Я пришла за билетами в 16.20. В 19.00 часов женщина, сотрудник администрации, вышла и сказала , что они в 20.00 закончат вести прием. Я просила принять всех кто ждет на улице, так как на тот момент мы уже отстояли в очереди на морозе три часа, - жалуется в соцсетях мама одного из юных петербуржцев.

Родители даже предложили помочь работникам администрации в организации процесса раздачи и оформления билетов, но получили отказ. Начался скандал, так как уходить домой и стоять заново никто не хотел. Мамы с папами требовали дать билеты всем, а чиновники отвечали, что у них вообще-то рабочий день до шести вечера и время уже прошло.

- В итоге в 20.00 сказали что всех примут. Я получила билеты после четырех часов стояния в очереди, - пишет женщина.

Но такими терпеливыми оказались не все. У некоторых горожан дети вовсе останутся без елки: «Сегодня хотел сходить и получить бесплатные билеты на детскую елку для сына, но был просто в шоке! Видимо, на всех билетов не хватит».