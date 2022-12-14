«Открыто для всех»: Во Всеволожске инвалидам помогают найти работу и обрести себя

Опыт мультицентра должен помочь другим Фото: Ленинградский мультицентр

Во Всеволожске на базе Ленинградского мультицентра социальной и трудовой интеграции обсудили, как помочь инвалидам найти работу, стать профессионалом в своем деле и обосноваться на новом месте. В дискуссии «Жизнеустройство людей с ограниченными возможностями здоровья: реальные преимущества методики для работодателей» участвовали представители Агентства стратегических инициатив и крупного бизнеса. «Комсомолка» села с экспертами за круглый стол и узнала, к каким выводам они пришли.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Ленинградский мультицентр социальной и трудовой интеграции заработал в 2014 году. Он помогает людям с ограниченными возможностями здоровья от 16 лет освоить востребованные специальности и получить работу. Центр не только бесплатно обучает, но и временно обеспечивает жильем.

Программы рассчитаны на срок от трех недель до шести месяцев. При выборе программы учитывают особенности учащегося - состояние здоровья, место проживания, социальный опыт, личностные особенности и ступень нуждаемости в сопровождении.

Набор в мультицентр целевой. Чтобы гарантировать ученикам трудоустройство, с будущими работодателями заключаются договоры. Среди них «Сбер», «Вкусно - и точка», «Балтика», «Билайн», «РЖД», Melon Fashion Group (бренды одежды Zarina, Love Republic, Sela и Befree).

- Сегодня время объединяться, - отметила в ходе дискуссии директор мультицентра Ирина Дрозденко. - Особенно важно, чтобы мы объединяли все свои ресурсы - только так мы быстрее достигаем результатов.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Сегодня на тысячу россиян приходится 80 человек с инвалидностью. Всего в стране живут 11 миллионов инвалидов, из них 660 тысяч хотят и могут работать. Но лишь 14 процентов отечественных компаний работает с инвалидами. Остальные либо боятся дополнительных расходов, либо считают таких сотрудников некомпетентными. На деле, при должной подготовке, работники с ограниченными возможностями здоровья могут трудиться наравне с остальными. Более того, в Ленобласти ими уже заменили часть «обычных» специалистов.

- В регионе острый дефицит профессий сферы ручного и маломеханизированного труда, который ранее восполняли иностранные рабочие. Сейчас мы закрываем нашими выпускниками потребности нескольких муниципальных образований, - подчеркнула Дрозденко.

Силами одного мультицентра всей России не поможешь, но его опыт стал достоянием других регионов. За восемь лет во Всеволожске побывали делегации из 74-х субъектов России, а из 51-го субъекта сюда поступили учащиеся. О тиражировании ленинградской модели и открытии мультицентров уже договорились с Якутией и Башкортостаном.

- Это действительно уникальное место, на которое хорошо бы равняться всем регионам, - отметил директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

Попутно мультицентр совершенствуется и сам. В 2023 году хотят открыть центр адаптивной физкультуры и второй дом сопровождаемого проживания.

СООБЩЕСТВО ИНКЛЮЗИВНОГО БИЗНЕСА

Если мультицентр кует кадры, а компании пополняют ими свои коллективы, то технологическую и законодательную поддержку оказывает Агентство стратегических инициатив. Это возможно благодаря проекту «Открыто для всех».

- Проект направлен на формирование сообщества инклюзивного бизнеса. Он объединяет компании, которые предоставляют людям с инвалидностью возможности для образования, трудоустройства, занятий спортом, адаптируют свои товары и услуги, - рассказал Пироженко.

По итогам дискуссии договорились, что АСИ поможет мультицентру расширить сеть сотрудничества с работодателями. С представителями бизнеса уже подписали договоры. Условились и о том, что мультицентр как минимум год будет внедрять новые инклюзивные практики. Ведь сейчас, когда из зоны СВО возвращаются люди с военными травмами, поддерживать инвалидов словом и делом особенно важно.