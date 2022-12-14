«Вину определили по запаху»: Почему суд оправдал сына судьи, признавшегося в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки

Адвокат сына судьи из Кингисеппа рассказал, почему его оправдали по делу об убийстве и изнасиловании 10-летней девочки. Фото: СОЦСЕТИ

Оправдание сына судьи, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки в Кингисеппе, вызвало вопрос - что произошло на суде. Напомним, большинством голосов присяжные посчитали, что 58-летнего Андрея Воробьева (фамилия изменена – прим.ред) нужно оправдать.

Напомним, что голое тело девочки нашли в 2008 году в парке возле участка мужчины, где он проживал с матерью. 13 лет Андрей находился только в статусе свидетеля. Однако в 2021 году мужчина признал вину на очередном допросе и на камеру рассказал, что заманил ребенка в дом под предлогом посмотреть на его альбом с лошадьми. После этого он подробно описал, как надругался над девочкой и заявил, что якобы задушил ее от испуга. Вв СИЗО Андрей отказался от сказанных слов, заявив, что оговорил себя под давлением. «КП-Петербург» поговорила с адвокатом мужчины Валентином Петрюком.

ИЗ УЛИК – ТОЛЬКО ЭКСПЕРТИЗА ЗАПАХОВ

- Родная сестра убитой девочки заявила, что именно вы посоветовали Андрею отказаться от показаний.

- Нет, я обычный адвокат по назначению. И познакомился с Воробьевым только пару месяцев назад, когда начался суд. Он больше года сидел в СИЗО и еще в самом начале этого срока отказался от всех слов. Андрей говорил мне, что на него оказывали психическое и физическое давление, поэтому он себя оговорил. А потом вообще молчал, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Он понимал, что доказательств его виновности нет.

На допросе в 2021 году Андрей подробно рассказывал о том, что сделал с ребенком. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

- За 14 лет следователи не нашли ничего существенного?

- Я удивлен, что с таким набором улик дело вообще ушло в суд. Их нет, по сути. За все годы следствие проверило сотни лиц, в том числе замешанных в насильственных преступлениях. Делали запросы в Интерпол, искали похожих убийц в других странах. Обменивались образцами улик с зарубежными коллегами. Огромная работа. Но на выходе ничего. Они даже не выяснили, что именно сделали с девочкой. Изнасилование – только предположение, потому что ребенка нашли обнаженным.

- Не могли же следователи выйти в суд с одним только признанием.

- Они опирались на ольфакторную экспертизу. Это экспертиза запаховых следов человека. Эксперты изъяли запахи с вещей девочки и сравнили с запахами вещей Воробьева. Точнее, судьбу Андрея решали три специально обученные собаки. Только две из них посчитали, что запах один и тот же. Но эксперт в суде сказала, что это вероятностное совпадение, она не смогла категорично ответить, прикасался ли Воробьев к девочке. К тому же мы не знаем, как хранились все эти годы вещественные доказательства. Может, одежда девочки лежала с вещами Андрея. Вот они и пахли одним и тем же.

- А как же показания соседей о том, что Андрей заглядывался на детей, следил за соседями, обнажался на участке?

- Там у дома находится парк и по нему ходят дети, ну как на них не смотреть? А на участке он имел право делать все, что хочет, хоть в трусах ходить. Следствие и журналисты перевернули факты так, как выгодно им. Особенно про то, что у него мама якобы известная и влиятельная судья. Насколько я знаю, она только год проработала обычной судьей, а потом была адвокатом.

Мать убитой девочки посещала каждое заседание суда и надеялась, что Андрея посадят. Фото: предоставлено "КП"

ОТ НЕНАВИСТИ ДО СОЧУВСТВИЯ

- Что Воробьев думал о суде присяжных? Он ведь мог запросто сесть в колонию на 25 лет.

- Он относился к этому как фаталист. Андрей ведь все эти 13 лет никуда не прятался. У него изымались следы, волосы, вещи. Были обыски, допросы. Но он не переезжал. Вообще, Андрей чудаковатый человек. Может внезапно начать напевать песню. Стихи пишет, пьесы. В СИЗО я его не раз спрашивал про виновность. Он до последнего все отрицал и считал, что суд разберется: «Ведь не может же быть, чтобы невиновного человека за решетку отправили».

- Как менялось мнение присяжных по ходу суда?

- Изначально они были настроены негативно. Прокурор зачитывал показания с ужасными подробностями, показывал видео и фото, в том числе с места преступления. Я видел, с какой злостью присяжные смотрят на Воробьева. Но когда уже я выступал, их мнение менялось. А ведь по такому делу обычно как раз никого не жалеют. Люди убедились, что нет доказательств вины Андрея. Шестеро присяжных проголосовали за оправдание обвиняемого, двое – посчитали, что он убийца.

- Как Воробьев отреагировал на приговор?

- Я его спросил: «Вы понимаете, что вас оправдали?». Он задумчиво ответил: «Ну да. А что будет с моими вещами из СИЗО? Там у меня такие редкие книжки!». То есть, реакция странная. Возможно, он был обескуражен.

Все 13 лет, пока велось расследование, Андрей жил и работал в Кингисеппе. У него есть взрослая дочь, которая верит, что отец не виноват. Фото: СОЦСЕТИ

- Родственники убитой девочки были на оглашении приговора?

- Только мать. По взгляду было понятно, что она крайне негативно настроена к Воробьеву. Женщина уверена, что он и есть убийца ее дочери. Но надо отдать должное, в суде она не скандалила и спокойно вышла из зала.

ЧТО ДАЛЬШЕ

- Где Воробьев сейчас, чем он занят?

- Где-то на свободе, но у меня нет его номера телефона. Он должен был забрать вещи из СИЗО. В суде ведь у него с собой не было ни документов, ни денег, ни зимней одежды. И я был очень удивлен, что ему на помощь пришли знакомые из палаты адвокатов в Кингисеппе. Они хорошо знали его мать и дружат с самим Андреем. Адвокаты обрадовались исходу дела и сказали, что будут и дальше ему помогать. Ему подкинули денег, и дальше он куда-то уехал.

- Уехал в Кингисепп? Или там ему теперь не рады?

- На его месте я уехал бы из города. Сейчас его ненавидят местные жители. В соцсетях ему писали угрозы. Да и раньше кто-то распространял слухи в отношении него, что он якобы педофил, а мама судья покрывает его. Андрей мне не сказал, куда направится, до ареста он снимал квартиру в Кингисеппе и трудился на двух работах. Что будет сейчас – не знаю.

Добавим, что мать убитой девочки намерена подать апелляцию на приговор.

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