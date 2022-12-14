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ЗДОРОВЬЕ14 декабря 2022 18:53

Ученики младших классов в школах Петербурга досрочно завершат четверть из-за вспышки гриппа

70 тысяч детей заболели гриппом и ОРВИ
Анастасия НУРАДИЛОВА
244 класса в 71 школе переведены на дистанционный формат обучения

244 класса в 71 школе переведены на дистанционный формат обучения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 70 тысяч школьников заболели гриппом и ОРВИ. Из-за серьезного роста заболеваемости 244 класса в 71 школе переведены на дистанционный формат обучения. Специалисты отмечают, что темпы заболеваемости продолжают расти. Ранее грипп вытеснила пандемия коронавируса, поэтому сейчас наблюдается сильный бум вируса.

- На долю детей в этом сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет - в общем количестве болеющих детей их около 70%, - рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа для обучающихся с 1 по 4 класс вторая четверть завершится до 20 декабря. В это время уже будут выставлены оценки, и начнутся ранние каникулы. При этом, по желанию родителей, дети смогут приходить в школу – начальная школа будет работать в режиме дополнительного образования.

Отменять новогодние мероприятия для школьников пока не планируется, потому что дети очень ждут этого события.

Школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме, но если в классе заболеют 20% учеников, то весь класс будут переводить на дистанционное обучение, как минимум, на неделю.

Новости медицины и здоровья Санкт-Петербурга, Ленинградской области