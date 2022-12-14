Новогодние елки для детей могут отменить в Петербурге

Дети могут остаться без новогодних дискотек в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 70 тысяч школьников заболели гриппом и ОРВИ в Петербурге. Из-за этого четверть для учеником с 1 по 4 классов завершится чуть раньше, чем обычно – 20 декабря. В это время все учащиеся уже будут знать свои итоговые оценки. Сами дети больше всего переживают за отмену новогодних дискотек.

О том, что угроза такого решения есть, в эфире телеканала «Санкт-Петербург»14 декабря сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

- Если будет дальше сильно расти заболеваемость ОРВИ и гриппа, это может привести к отмене новогодних детских праздников, - сказала врач.

Тем не менее, пока отменять долгожданные детские дискотеки не планируется. Есть надежда на то, что введенные ограничения помогут сдержать дальнейшее распространение инфекции.

- Праздничные мероприятия отменять не планируется - дети очень их ждут. Классы, которые не успеют провести «елки» до 21 декабря, смогут сделать это по заранее утвержденному графику, - написала на своей странице во «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

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