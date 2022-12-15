17 – 18 декабря в Экспофоруме состоится 30-е юбилейное «Зоошоу»

«Зоошоу. Зима-2022» пройдёт 17-18 декабря. Фото предоставлено организаторами.

Зоошоу – это мульти и монопородные выставки собак, традиционные танцы и соревнования с четвероногими любимцами. Для ценителей кошек – популярные и эксклюзивные породы, в том числе дикий сервал и самая дорогая кошка в мире саванна.

В зоне грызунов – захватывающие соревнования крыс. Хвостатые будут состязаться в беге, лазании по канату, крысином джампинге, выгрызании из коробочек. А ещё – хомяки, мыши, морские свинки. В зоне питомника Angeliсo Suerte вас будут развлекать дрессированные хорьки. А на сельском дворе вы почувствуете себя как на ферме. Хедлайнеры – домашние кролики, символы будущего года!

Фото предоставлено организаторами.

Для любителей экзотики и острых ощущений – зона террариумистики. Здесь можно сфотографироваться с трёхметровым питоном, а также встретить ящериц, гекконов, каймана, африканского ежа, лягушек, пауков-птицеедов, скорпионов, улиток, палочников и других рептилий и насекомых.

Соревнуются на «Зоошоу» не только животные. На выставке пройдёт конкурс грумеров – парикмахеров для собак. А в лектории – советы и рекомендации от специалистов, лекции от ветеринаров, кинологов, зоопсихологов и блогеров. Для детей – яркая шоу-программа с конкурсами, играми и танцами.

Подробнее о выставке можно прочитать на сайте.