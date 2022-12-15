Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2022 7:40

Познакомился с 17-летней в соцсетях и заставил заниматься проституцией: в Петербурге завели дело на блогера Малмыгина, подозреваемого в убийстве девушки

На петербургского блогера Малмыгина завели дело о вовлечении в проституцию 17-летней девушки, которую потом нашли убитой в Подмосковье
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
По версии следствия, Малмыгин заставлял свою будущую невесту заниматься проституцией, когда ей было только 17 лет.

По версии следствия, Малмыгин заставлял свою будущую невесту заниматься проституцией, когда ей было только 17 лет.

Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности задержания петербургского блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина), которого подозревают в жестоком убийстве своей 18-летней невесты в Подмосковье летом этого года. Оказалось, что на Малмыгина в Петербурге Следкомом возбуждено уголовное дело за вовлечение в проституцию той самой девушки, впоследствии ставшей его невестой. На тот момент студентке было всего 17 лет.

- С 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года путем уговоров, угроз применения насилия и обещаний склонил потерпевшую к занятию проституцией. От имени девушки зарегистрировал аккаунт в соцсетях, где осуществлял поиск и привлечение клиентов для оказания интимных услуг несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Страничку Малмыгин, сам известный как «борец с проститутками», завел с телефона жертвы. За это на него петербургское управление СК возбудило и второе дело, уже по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Несмотря на такие отношения, в дальнейшем 17-летняя девушка и 42-летний блогер сблизились. Они переехали в подмосковную Балашиху и стали жить вместе. Но периодически между партнерами возникали ссоры. Студентка даже написала заявление об изнасиловании на своего сожителя, но затем отозвала его. Летом они заявляли, что собираются пожениться и переехать в Петербург.

Но 5 июля 2022 года в квартире дома 3 по улице Андрея Белого в подмосковной Балашихе был найден труп студентки. На теле эксперты насчитали около 15 ножевых ранений.

Малмыгин был объявлен в розыск как основной подозреваемый. Вечером 14 декабря его задержали на съемной квартире в Московском районе Петербурга. Сейчас он уже арестован, пока следственные действия идут в Петербурге, позднее блогера этапируют в Подмосковье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Готовились переехать в Петербург»: Друзья убитой в Подмосковье девушки раскрыли правду об ее отношениях с блогером Малмыгином

Шоумен Стас Барецкий готов нанять адвоката для подозреваемого в убийстве 18-летней девушки друга-блогера Малмыгина (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ