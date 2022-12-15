Познакомился с 17-летней в соцсетях и заставил заниматься проституцией: в Петербурге завели дело на блогера Малмыгина, подозреваемого в убийстве девушки

По версии следствия, Малмыгин заставлял свою будущую невесту заниматься проституцией, когда ей было только 17 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности задержания петербургского блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина), которого подозревают в жестоком убийстве своей 18-летней невесты в Подмосковье летом этого года. Оказалось, что на Малмыгина в Петербурге Следкомом возбуждено уголовное дело за вовлечение в проституцию той самой девушки, впоследствии ставшей его невестой. На тот момент студентке было всего 17 лет.

- С 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года путем уговоров, угроз применения насилия и обещаний склонил потерпевшую к занятию проституцией. От имени девушки зарегистрировал аккаунт в соцсетях, где осуществлял поиск и привлечение клиентов для оказания интимных услуг несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Страничку Малмыгин, сам известный как «борец с проститутками», завел с телефона жертвы. За это на него петербургское управление СК возбудило и второе дело, уже по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Несмотря на такие отношения, в дальнейшем 17-летняя девушка и 42-летний блогер сблизились. Они переехали в подмосковную Балашиху и стали жить вместе. Но периодически между партнерами возникали ссоры. Студентка даже написала заявление об изнасиловании на своего сожителя, но затем отозвала его. Летом они заявляли, что собираются пожениться и переехать в Петербург.

Но 5 июля 2022 года в квартире дома 3 по улице Андрея Белого в подмосковной Балашихе был найден труп студентки. На теле эксперты насчитали около 15 ножевых ранений.

Малмыгин был объявлен в розыск как основной подозреваемый. Вечером 14 декабря его задержали на съемной квартире в Московском районе Петербурга. Сейчас он уже арестован, пока следственные действия идут в Петербурге, позднее блогера этапируют в Подмосковье.

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