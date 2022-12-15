Домклик: в ноябре наблюдается минимальное отставание от 2021 года по выдаче ипотеки

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В первом полугодии покупательская активность была подвержена сильным колебаниям. В феврале — марте был зафиксирован ажиотажный спрос на недвижимость и количество ипотечных сделок выросло на 25% по сравнению с февралём и мартом 2021 года.

В мае — июне спрос, напротив, резко упал из-за роста цен на жильё и ужесточения условий ипотеки. По сравнению с маем — июнем 2021 года сделок стало на 66–80% меньше.

В III квартале 2022 года рынок недвижимости начал восстанавливаться. Количество сделок по сравнению со II кварталом выросло в 2,8 раза, а отставание от показателей 2021 года снизилось до 10%. Основные причины — снижение ключевой ставки ЦБ до докризисного уровня (8%) и наличие льготных программ и скидок от застройщиков.

По данным ноября 2022 года, разрыв по количеству выдач ипотеки от показателей 2021 года оказался минимальным (-8%).

Сравнение динамики выдач ипотечных кредитов по РФ за 2022 год (обозначена зелёным) и 2021 год (обозначена синим). Розовым показана величина прироста год к году (%). Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Вопреки прогнозам, события конца сентября не вызвали резкого снижения спроса на ипотечное кредитование: за октябрь количество сделок снизилось на 2,4% по отношению к сентябрю, а в ноябре количество сделок практически не изменилось (+0,4%, по отношению к октябрю). Мы полагаем, сохранению спроса способствовало множество факторов, среди которых можно выделить сезонное увеличение покупательской активности, а также объявление о возможной отмене программы господдержки и разговоры об ограничении ипотеки с околонулевыми ставками».

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач за ноябрь 2022 года (обозначены синим), штриховкой обозначено количество сделок за ноябрь 2021 года. Процентный прирост показан в скобках. Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

Всего за период с января по ноябрь 2022 года Сбербанк выдал 709 тыс ипотечных кредитов на сумму около 2,18 трлн рублей (-13% по отношению к 2021 году). Аналитики также отмечают, что за год изменилось распределение выдач по регионам. Так, в Москве и Санкт-Петербурге количество сделок за год снизилось на 14 и 18% соответственно. А в большинстве крупных городов-миллионников из топ-10 спрос на ипотеку и количество сделок, наоборот, выросли на 5–10%.