Бизнес под маской: клуб «BizPeople Family» организует «Тайный бал предпринимателей» в Петербурге

Фото предоставлено организаторами.

16 декабря в секретном месте в Санкт-Петербурге встретятся 300 человек, которые преуспели в своем деле: «Тайный бал предпринимателей» от бизнес-клуба «BizPeople Family» посетят топ-менеджеры крупных и известных фирм и селебрити Северной столицы. Организаторы уверяют, что никому не будет скучно, ведь гостей ждет яркое шоу и награждение победителей бизнес-премии «BIZ: AWARDS 2022».

«BizPeople Family» - это клуб предпринимателей-единомышленников, существующий уже почти 5 лет. Сообщество проводит для своих членов разнообразные события с участием популярных экспертов и знаменитостей. Подобные мероприятия помогают поддерживать представителей бизнес-сообщества, а руководство клуба - это его бывшие обычные участники, которые со временем продвинулись и стали настоящими лидерами мнений. Результатом их общей работы стала самая настоящая дружная бизнес-семья. В ее главе стоят: совладелец загородного клуба «Пасторское озеро», сети АЗС, кейтеринговой компании Александр Демчев, партнер логистической компании «Anson Logistics» Василий Ершов и совладелец нескольких компаний в сфере строительства, загородного отдыха, общественного питания, эксперт в стратегическом и антикризисном управлении Сергей Аввакумов.

Фото предоставлено организаторами.

Организаторы тайного бала соберут в одной точке лучших в своих сферах и пригласят их в «бизнес-семью». Ведь в едином пространстве намного проще налаживать связи, делиться знаниями и помогать друг другу осуществлять действительно амбициозные проекты.

Событие пройдет в формате закрытого светского бала. Не обойдется и без участия профессионального танцмейстера - именно он поможет каждому участнику встречи раскрыть свой талант в ритмичных движениях и пластике. Также публике покажут свое мастерство иллюзионисты, профессиональные танцоры, музыкальные группы и эквилибристы.

Дресс-код передает дух мероприятия: «Biz Black Tie» и бальная маска, которая позволит сохранить ощущение тайны.