Новогодние марки можно приобрести в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Почта России.

15 декабря в почтовое обращение вышли сразу две почтовые новогодние марки. На одной из них изображена ёлочная игрушка-избушка, на другой — символ наступающего года — заяц в зимнем лесу.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область поступит 13 500 марок, их можно будет приобрести во всех отделениях Почты России региона.

Оба экземпляра квадратной формы с номиналом 19 и 27 руб. соответственно. Авторами рисунков стали Светлана Черных и Полина Митрошкина, победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству.

В дополнение к маркам выйдут конверты первого дня и штемпель специального гашения. На штемпеле изображена Снегурочка и надпись: «С Новым годом!».

«Новогодняя филателистическая продукция ежегодно выходит в канун самого волшебного праздника. Открытки и письма с новыми марками и тёплыми сердечными пожеланиями станут отличными подарками родным и близким к Новому году», — рассказал директор макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.