ЗакС запретил продавать зажигалки детям в Петербурге

В Петербурге запретили продавать зажигалки детям и подросткам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге окончательно запретили продавать детям зажигалки. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания на заседании 29 марта 2023 года. Теперь продавцам магазинов, которые будут отпускать детям и подросткам газовые зажигалки, грозят штрафы.

- Парламентарии окончательно утвердили закон о запрете продажи детям газовых зажигалок, баллончиков и других подобных товаров, - сообщили в ЗакСе.

Этот закон был принят в связи с распространением нового вида токсикомании, который называется сниффинг. Среди подростков стало популярным вдыхать газ из зажигалок или баллончиков, что приводит как к серьезным последствиям для здоровья, так и смертям.

За нарушение запрета граждан будут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, организации – до 150 тысяч.

Напомним, что в Петербурге было не мало случаев смерти детей от газа из зажигалок. Так, еще летом 2021 года 16-летний мальчик, надышавшись газом из баллончика для заправки зажигалок, сначала потерял сознание, а после скончался через два часа в больнице. Аналогичный случай был в мае 2022 года с 13-летним мальчиком, который также в компании друзей решил подышать газом. Спасти мальчика не удалось.