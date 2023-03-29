На «СКА Арене» начали заливать лед

Изначально предполагалось, что на крыше комплекса будут красоваться буквы СКА. Фото: ООО "СКА Арена"

На совещании в Смольном губернатор города Александр Беглов заявил, что ледовую арену на месте бывшего СКК построят в этом году. Изначально ввести в строй ее планировали в конце 2022-го, но решили не гнаться за сроками, потому что чемпионат мира по хоккею, который арена должна была принять, у нас все равно отобрали. Поэтому строили ледовый с чувством, с толком, с расстановкой.

Точные сроки окончания строительства при этом не назывались. В конце прошлого года речь шла о мае - это означало бы, что матчи нового хоккейного сезона армейцы с Невы должны были начать уже на проспекте Юрия Гагарина. Учитывая, что, по последним официальным данным, арена была готова «почти на 90 процентов», такое развитие событий можно было бы назвать вполне реалистичным, но, как сообщают сотрудники компании «СКА Арена», занимающейся строительством, по факту готовность все же меньше. Поэтому более реальный срок окончания строительства - сентябрь. Особенно отстает, как водится, инженерия. Отделочные работы тоже находятся далеко не в столь продвинутой стадии. Впрочем, отделка по сравнению с сооружением каркаса самого крупного хоккейного стадиона в мире - это пустяк.

Недавно на арене в техническом режиме залили первый лед. Для этого на площадку доставили четыре итальянские ледозаливочные машины. Это важная стадия возведения нового ледового дворца.

- При строительстве такого сооружения в первую очередь делается сердце арены. Плита уже застывает, и у нас все готово для заливки большой и малой площадок, - отметил заместитель генерального директора по эксплуатации Михаил Гетьманов.

По замыслу архитекторов, ледовая площадка будет принимать не только хоккейные матчи. Там также можно будет играть в баскетбол, гандбол, волейбол и множество других игр, а еще проводить концерты. Также у ледовой арены разобьют парк на 12 гектаров.

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