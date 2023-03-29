«Зенит» признался, что раздает бесплатные билеты на футбол

Сине-бело-голубые сейчас делают все, чтобы вернуть болельщиков на трибуны. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 2023 года матчи футбольного клуба «Зенит» можно посетить только при оформлении карты болельщика Fan ID. В принципе, сделать это несложно: подать заявление через Госуслуги, а потом сходить в МФЦ, причем мобильные пункты клуб прикатил к самому стадиону. Но фанатам такое нововведение не понравилось, и они решили матчи бойкотировать.

Людей на трибунах действительно стало меньше. Поэтому «Зенит» активизировал работу с болельщиками. «Газпром Арену» на двух домашних матчах команды в марте посетили около 40 тысяч человек. Меньше, чем раньше, но больше, чем у других.

При этом во множестве чатов появились сканы сообщений, в которых школьникам, студентам и представителям разных организаций, в том числе медицинских, предлагают сходить на футбол абсолютно бесплатно. Требование только одно: оформить карту болельщика. Без нее на футбол не пустят.

Футбольный клуб «Зенит» некоторое время не комментировал эти сообщения. Но теперь через свою пресс-службу подтвердил, что распространяет бесплатные билеты на матчи. В клубе уверены, что это единственный шанс вернуть болельщиков на трибуны. Без них – труба.

- Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое, - считают в «Зените».

Клуб сравнивает ситуацию с введением Fan ID с кампанией по вакцинации от коронавируса. И обоих случаях, по мнению руководства сине-бело-голубых, нужно убеждать людей в том, что это безопасно. Раньше стадион посещало около миллиона болельщика за год. Поэтому клуб ожидает, что карту болельщика оформят примерно столько же петербуржцев.

- Можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика, - добавили в клубе.

Журналист Дмитрий Зимин считает, что никакой сенсации в заявлении клуба нет.

- Вся Россия знала, что «Зенит» лет десять реализует бесплатные билеты через школы, вузы, компании. Никто этого не опровергал, были и официальные комменты. Но теперь это подтвердили снова громким «раздавали, раздаем и будем раздавать, - говорит он.

- Клубам надо делать хоть что-то. Кто-то календари дарит, кто-то пытается заполнить стадион, реализуя треть от всех проданных на игру билетов бесплатно по социальным организациям. Это, кстати, не плохо, время нынче такое. Поможет ли это? Конечно, нет. Но делать то что-то надо, - считает спортивный блогер Алексей Новик.

Следующий матч на своем стадионе «Зенит» проведет уже 1 апреля против «Урала».

КСТАТИ

В начале недели Владимир Путин официально поручил Правительству Российской Федерации упростить использование гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Поставленный срок: 1 мая 2023 года. Упрощение не подразумевает полной отмены, но, возможно, появится приложение, которое сделает необязательным поход в МФЦ для подтверждения личности.