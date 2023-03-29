«АвтоВАЗ» запустит производство Lada на заводе в Петербурге во II квартале 2023 года

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда запустят производство Lada в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит крупнейшему российскому концерну "АвтоВАЗ", может начаться производство. На заводе собираются выпускать автомобили Lada. Ожидается, что работа начнется уже во втором квартале 2023 года. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе предприятия.

- Совместно с партнерами из дружественных стран "АвтоВАЗ" готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года, - говорится в сообщении пресс-службы.

В Петербурге планируется выпускать автомобили марки Lada в востребованных сегментах C и D. В этом году "АвтоВАЗ" собирается выпустить более 400 тысяч автомобилей.

В компании уже говорили о планах начать производство в Петербурге, однако ранее фигурировали сроки во второй половине текущего года. По всей видимости, ситуация складывается так, что работа может быть начала уже в ближайшее время.

Напомним, что недавно главой завода в Петербурге был назначен Максим Соколов. Он также является и куратором регионального отделения СоюзМаш. Известно, что сейчас идут переговоры с поставщиками автокомпонентов из Петербурга и Ленобласти, чтобы закупать детали для предприятия.

Завод, который ранее принадлежал японской компании, был открыт еще в 2009 году. Однако в марте 2022 года из-за санкций производство оказалось в простое. Тогда Nissan решил продать завод.

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