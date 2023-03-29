Смольный разрешит многодетным семьям получать по два паковочных разрешения

Александр Беглов поручил увеличить количество парковочных разрешений для многодетных семей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество парковочных разрешений для семей, где воспитывается четверо и более детей. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Совершенствовать функционирование зоны платной парковки в Петербурге глава города поручил вице-губернатору Кириллу Полякову, - говорится в сообщении ведомства.

Многодетные семьи Северной столицы смогут оформить два парковочных разрешения на два автомобиля. Но пока такие семьи могут получить разрешение только на одну машину, вне зависимости от количества детей.

Кроме этого, в Смольном рассказали о планах ввести поминутную оплату парковки для нерезидентов. Жители улиц, которые не включены в Адресный перечень платных парковок, возможно, тоже смогут получить парковочное разрешение. Сейчас у этой категории петербуржцев нет такой возможности.