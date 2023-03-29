Как сегодня бизнес общается с государством. Фото: freepik.com.

В России государство уже давно помогает бизнесу. Одной из удобных способов поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, стала платформа МСП.РФ. На ней можно оформить заявку на меры поддержки, льготные лизинговые и кредитные программы, а также получить всю необходимую информацию и разъяснения. Новинку тепло встретили в Северо-Западном регионе: в первый год работы на портале зарегистрировались почти 4000 жителей Ленинградской области. А с конца октября 2022 года число возросло более, чем в два раза.

МСП.РФ создали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. С помощью этой платформы каждый предприниматель может получить необходимые меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам в любой точке страны.

- Одна из приоритетных задач - сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством, - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

В первый год запуска на Цифровой платформе зарегистрировались более 320 тысяч российских пользователей. Более 190 тысяч - это действующие юрлица и индивидуальные предприниматели, 47 тысяч - самозанятые. Статистика показала, что каждый воспользовался сервисами и другими продуктами на МСП.РФ в среднем 5,6 раз.

- Самый популярный запрос людей - «Региональные меры поддержки», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей. Для остальных субъектов РФ были созданы личные кабинеты. Через них сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на Цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей.

Сейчас на МСП.РФ находится более 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов. В течении года на них поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. Прямо сейчас специалисты работают над упрощением процедуры получения поддержки в регионах через Цифровую платформу. Уже утверждены первые пять стандартов предоставления наиболее массовых мер. Они включают единые условия, сроки и наборы документов для всех субъектов России. В 2023 году количество таких стандартов должно увеличиться до 20.

Среди представителей бизнеса в топе стоит сервис «Производственная кооперация и сбыт», который объединяет отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков. За год более 2500 компаний получили поддержку в организации сбыта своей продукции. А в конце 2022 года на МСП.РФ появился сервис по проверке контрагентов. Им воспользовались свыше 15 тысяч предпринимателей.

СПРАВКА

Информацию о цифровой платформе, а также о мерах поддержки, доступных для начинающих и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих создать бизнес, можно получить в Центре «Мой бизнес» Ленинградской области - Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти по телефону 8 (812) 309 46 88 или на портале поддержки www.813.ru.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает меры финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки малого и среднего бизнеса.

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