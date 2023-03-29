Жителям Петербурга нужны все более высокие скорости мобильного интернета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Петербурга нужны все более высокие скорости мобильного интернета. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов в городе и выяснили, что число желающих улучшить характеристики своего гаджета растёт каждый месяц.

Услуга pre 5G доступна абонентам уже год. МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность повышать скорость интернета на отдельно взятом устройстве. Prе 5G работает в сетях LTE (4G) и делает связь быстрее до 50% благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети. Оператор в режиме онлайн отслеживает нагрузку на базовых станциях и на самых загруженных из них освобождает ресурс сети радиодоступа, который и выделяется абоненту с подключенной опцией.

В Санкт-Петербурге резкий скачок подключений к pre 5G наблюдался в середине прошлого года. За последние полгода число пользователей опции увеличилось ещё в 8 раз. А объем передачи данных в регионе за это время вырос более чем на 15%. Чаще других pre 5G выбирают владельцы современных моделей смартфонов брендов Apple, Samsung и Xiaomi.

«Передача данных в мобильных сетях растет год от года: люди чаще смотрят видео на телефоне, постоянно общаются в мессенджерах. Для пользователей смартфонов скорость мобильного интернета становится все более важной. Понимая это, мы не только развиваем сетевую инфраструктуру, чтобы обеспечивать абонентов высокими скоростями передачи данных, но и разрабатываем специальные предложения, которые также помогают нам предоставлять пользователям доступ к максимальным возможностям нашей сети. Опция pre-5G - новый уровень скорости мобильного интернета, она позволяет комфортно использовать стриминговые сервисы, участвовать в видеоконференциях, геймить в сети на максимальных скоростях. Эта опция полезна для всех, кому нужно быстро скачивать тяжелый мобильный контент», — говорит директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Pre 5G предоставляется бесплатно абонентам тарифных планов: «МегаТариф», «Максимум», «Премиум» и VIP. Абоненты, пользующиеся другими тарифными планами, могут подключить pre 5G за отдельную плату — ускорение мобильного интернета обходится в 399 рублей в месяц.

Ещё один способ разогнать интернет —подключить бесплатно МегаСилу на МегаТарифе. Именно так поступил почти каждый второй пользователей опции в Санкт-Петербурге.

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