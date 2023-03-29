Новый компонент водородного двигателя и титановая 3D-модель межпозвоночных имплантов: Петербург становится центром мировых инноваций

Благодаря ученым из Петербурга в будущем можно будет печатать на 3D принтере уникальные межпозвоночные импланты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лабораторию для создания трехмерных цифровых моделей городских зданий любой сложности презентовал Государственный архитектурно-строительный университет. На базе учреждения будут разрабатываться технологии информационного моделирования, виртуальной и дополненной реальности. Оснащение: 80 рабочих мест с мощными компьютерами, комплектом очков VR и голографическим классом NettleDesk. К научной и проектной деятельности в новой инженерной школе планируется привлекать в том числе и студентов вуза.

Разработанные в Университете Путей сообщения имени Александра Первого инновационные тележки для грузовых вагонов уже прошли все испытания. Они позволят перевозить на 6 тонн больше грузов, при этом значительно снизится давление на рельсы. В ближайшее время тележки запустят в производство под новые подвижные составы из алюминиевых сплавов. Первым в линейке станет саморазгружающийся бункерный вагон для перевозки минеральных удобрений.

Ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов Университета промышленного технологии и дизайна создали первый отечественный газодиффузный топливный элемент для водородного двигателя, состоящий из углерода и полимера. Примерно через полтора года его смогут запустить в серийное производство.

- Сейчас спрос на водородную энергетику снова возрос, поэтому мы начали эти работы. Сложность в том, что сегодня из-за санкций невозможно купить импортные газодиффузионные слои. Поэтому мы разрабатываем свой аналог, - рассказал ассистент кафедры Вадим Марценюк.

Для сравнения, стоимость одного метра такого элемента из отечественных материалов составляет 30-50 тысяч рублей, а зарубежные аналоги стоят в два раза дороже.

Большой шаг вперед для отечественной медицины и науки в целом сделали ученые Политехнического Университета Петра Великого. Они запатентовали компьютерную программу для печати на 3D принтере уникальных межпозвоночных имплантов. В качестве сырья будет применен российский титановый порошок.

- В будущем, после проведения всех необходимых испытаний, любая клиника сможет печатать имплантаты с помощью нашей программы, - заверил один из авторов патента, научный сотрудник Центра Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ Алексей Орлов.

Структура импланта с более чем 500 тыс. элементов позволит обеспечивать успешную интеграцию в позвоночник. С помощью цифровой модели ученым удалось рассчитать физические показатели, например, модуль упругости готового изделия, который близок к естественным значениям.