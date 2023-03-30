Новая котельная обеспечит теплом 26 новостроек, детские сады и школы в Буграх

Глава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Елена Моисеева (слева) отметила, что новая котельная была им необходима для развития инфраструктуры. Фото: Алена КЛИМОВА

Новая котельная появилась в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти. Она уже успешно отработала этот отопительный сезон в режиме пусконаладки, обеспечивая теплом и горячей водой новостройки. Строительство объекта началось всего год назад, а уже в марте были получены все разрешительные документы на ввод котельной в эксплуатацию.

Строительство котельной в Буграх удалось завершить меньше чем за год. Фото: Алена КЛИМОВА

- Для нас всегда было важно, чтобы наши потребители получали качественные услуги по снабжению теплом и горячей водой. А также, чтобы процесс был бесперебойным. Ввод в эксплуатацию котельной в Буграх для нас настоящий прорыв. Эта котельная современная и полностью автоматизированная. И самое главное - оборудование здесь отечественное, - подчеркнула генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго» Елена Осина.

Как рассказал начальник управления технологических присоединений «Петербургтеплоэнерго» Петр Гавриленко, первую очередь котельной сдали в эксплуатацию в 2018 году. Тогда было всего два котла мощностью 4,65 МВт каждый. Благодаря этому удалось пустить тепло и горячую воду в один многоквартирный дом. К слову, поселок Бугры застраивается, и за пять лет рядом выросли и другие новостройки, а также детские сады и школы.

- Был построен первый этап котельной, а после этого застройщики немного притормозили развитие территории. Пару лет активные работы тут не велись. Как только застройщики получили разрешительные документы, мы стали расширяться, - объясняет Петр Гавриленко.

После того как сдали вторую очередь котельной, ее мощность возросла до 79,4 МВт. Здесь установили котлы в разы мощнее предыдущих. Количество потребителей постоянно растет. Скоро теплом будут обеспечены 3 детских сада, 1 школа и 26 многоквартирных домов.

Оборудование и программное обеспечение отечественное.

Оборудование и программное обеспечение на котельной полностью отечественное. Фото: «Петербургтеплоэнерго».

- Российское оборудование ничем не уступает иностранным аналогам, которые использовались ранее. Мы не переживаем за качество. Уже не первый год отечественные контроллеры используются на крупных ТЭЦ по всей стране, - уверен Петр Гавриленко.

Котельная в Буграх работает автономно. Весь процесс контролируют специалисты из диспетчерского пункта в Петербурге. Оборудование настроено так, чтобы не допустить аварии. Например, при сбое датчики на экране сотрудников будут подсвечиваться красным цветом, на место оперативно сможет выехать ремонтная бригада. Также сама программа автоматически остановит работу котла, который вышел из строя.

Новые котлы увеличили мощность котельной в несколько раз. Фото: «Петербургтеплоэнерго».

Кроме того, в котельной предусмотрена резервная система обеспечения электроэнергией и топливом. Если отключится свет, работа оборудования будет обеспечена за счет собственных электрогенераторов, на которые система перейдет автоматически.

На открытии котельной побывала глава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Елена Моисеева. По ее словам, всего за пять лет поселок превратился в настоящий город.

- То, что сейчас случилось, для нас очень важно. У нас идет активная застройка микрорайона, запланировано строительство 6 школ и 2 детских садов, поликлиники. Та котельная, которая у нас была в Буграх, не смогла бы захватить такой объем, так что появление новой котельной - для нас очень хорошее событие, - поделилась Елена Моисеева.

В планах у «Петербургтеплоэнерго» начать третий этап строительства котельной и завершить его до 2028 года. Фото: Алена КЛИМОВА

Строительство котельной в Буграх продолжится и на третьем этапе. Также на объекте предусмотрена возможность размещения оборудования третьего этапа, что позволит увеличить мощность до 114,3 МВт. В результате до 2028 года количество подключенных потребителей сможет быть увеличено еще в два раза.