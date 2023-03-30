«Солнце и тепло будут плавить все»: Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил о завершении снегопада

В Петербурге выпало 18 сантиметров снега Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северную столицу снова вернулось яркое солнце, хотя петербуржцы уже успели расстроиться из-за вновь вернувшейся зимы. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что влияние атмосферного фронта заканчивается, и последние снега уже находятся на самом востоке Ленобласти.

- Можно подвести окончательные итоги по количеству снега. В Петербурге за время снегопадов выпало от 14 миллиметров снега. Такие же показатели в Кронштадте и Ломоносове. Это 44 процента от нормы марта, - отметил синоптик в своем телеграмм-канале.

Утром 30 марта высота снежного покрова в Северной столице составила от 18 до 21 сантиметра. Вероятно, это были последние снегопады в этом сезоне.

- Уже весна, и такой снег долго лежать не сможет, солнце и тепло будет плавить все, - добавил синоптик.

По словам Александра Колесова, такой циклон приходил в Петербург 30 марта и 1 апреля 1959 года, тогда высота сугробов составила 29 сантиметров. И это был самый сильный снегопад. Сегодняшние результаты занимают второе место.