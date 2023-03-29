Смогут ли российские социальные сети заменить YouTube

Эксперты российской социальной сети ЯRUS рассказали о будущем IT-проектов в России. Фото: редакция Радио КП.

«Не удается получить доступ к сайту» - теперь этими словами сопровождается попытка зайти в некоторые социальные сети у российских пользователей. В стране заблокированы популярные платформы для общения, прослушивания музыки и публикации фотографий. Что произойдет с видеохостингом You-Tube, и воспользуются ли этим российские соцсети? Судьбу отечественных IT-проектов в 2023 году обсудили основатель российской социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин и руководитель платформы Иван Добровольский в эфире Радио «Комсомольская правда».

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

После того, как в стране заблокировали несколько популярных социальных сетей, поползли слухи, что следующим будет видеосервис YouTube. Еще в 2022-м там отключили монетизацию для российских блогеров, но готовы ли простые пользователи к блокировке доступа к любимым видео?

- Сейчас российские пользователи в поисках альтернативы YouTube, - говорит основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин. - Когда в стране появится достойная замена, то блокировка видеохостинга может произойти. Конечно, можно будет заходить на YouTube через VPN. Однако большинство россиян просто найдет замену.

Основатель российской социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин. Фото: редакция Радио КП.

Эксперты подчеркивают: сейчас перед отечественными IT-игроками открывается очень перспективная поле.

- Наши программисты разрабатывали элементы больших международных систем, - говорит руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский. - Например, несколько крупнейших мировых баз данных, которыми пользуются во всех точках мира, создали в России. Сейчас мало что поменялось: никакого особого давления на российских программистов не оказывают. Я бы даже сказал, что для некоторых специалистов текущее время - это окно дополнительных возможностей.

ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Еще год назад среди российских блогеров и обычных пользователей творился настоящий переполох. Одни жаловались на отключение монетизации и потерю дохода, другие переживали из-за блокировок соцсетей. В итоге отечественные игроки смогли перестроиться. Кто-то сделал существенный редизайн и добавил несколько новых «фишек». Кто-то привлек к себе больше блогеров и предоставил возможность монетизации. А кто-то обновился так, что стал неузнаваем. Появились и новые платформы.

Эксперты уверены, что места на этом поле хватит всем. Главное - дать создателям контента возможность зарабатывать. Многие платформы такую возможность дают.

Руководитель российской социальной сети ЯRUS Иван Добровольский. Фото: редакция Радио КП.

- В соцсети ЯRUS есть несколько способов монетизации, - продолжает Иван Добровольский. - Например, любой человек, который посмотрел на платформе ЯRUS видео, прочитал пост или послушал песню, может отблагодарить автора контента внутренней валютой соцсети – монетками, по курсу 1 монетка = 1 рубль. Начиная от 1000 монет на счете блогер может выводить сумму на банковский счет. Помимо этого, в соцсети ЯRUS действует система монетизации за просмотры. Автор видео за 1000 уникальных просмотров получит 50 рублей. Если видео достигает планки в 100 тысяч, то ему выплачивают еще 500 000 рублей. Если блогер соберет миллион просмотров, то получит еще 5 миллионов рублей. Это достойный заработок для любого популярного видеоблогера с YouTube. За счет такой уникальной системы монетизации в ЯRUS начали переходить блогеры-миллионников. Помимо этого, система донатов и пожертвований авторам от подписчиков и фанатов позволяет иметь дополнительный заработок.

ДОНАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Социальная сеть ЯRUS предоставила хороший инструмент для создателей контента. Но авторы также должны понимать, что может быть интересно современному российскому пользователю.

- Тут все очень разнообразно, - отмечает Дмитрий Илюхин. - Среди пользователей популярны короткие вертикальные видео, длинные записи, посты, фото, музыка. Сейчас стать известным может все что угодно. В ЯRUS есть отличный пример, как человек из глубинки ведет блог о своем приюте для животных. В настоящее время автор уже заработал более миллиона рублей на донатах пользователей в социальной сети ЯRUS.

Эксперты убеждены, что в современных соцсетях важна архитектура: важно, чтобы контент был разложен «по полочкам» и легко находился. В социальной сети ЯRUS все разложено по «ярусам» - спецразделам для каждой тематики: путешествия, рецепты, музыка, статьи, спорт, рыбалка.

КСТАТИ

У начинающей платформы число пользователей растет интенсивными темпами: в молодой социальной сети ЯRUS сейчас более 10 млн россиян.