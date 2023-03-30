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Общество30 марта 2023 10:10

Санкт-Петербургские университеты помогут создать газотурбинный двигатель малой мощности

Они будут взаимодействовать с Самарским университетом им. Королева по его проекту
Газотурбинная установка малой мощности. Фото предоставлено НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Газотурбинная установка малой мощности. Фото предоставлено НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Вузы Санкт-Петербурга примут участие в проекте Самарского университета им. Королева по разработке газотурбинного двигателя малой мощности. Проект участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» стал отправной точкой эксперимента Роспатента и ФИПС по сопровождению научно-технических проектов, предусматривающих осуществление исследований и разработок, организацию производства и выведение на рынок высокотехнологичной продукции.

- Если говорить простым языком, это аналог классического дизель-генератора, который с помощью бензина вырабатывает электроэнергию, но принцип работы у нее не от автомобильного двигателя, а от авиационного, и работает она на природном газе. Установка будет полезна как в нефтегазовой отрасли, так и в сфере ЖКХ, - говорит член комитета по двигателестроению НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Евгений Филинов.

Такие установки уже существуют, но в основном американского и немецкого производства. Отечественный рынок не производит такого рода генераторы. Благодаря импортозамещению появилась возможность их создать.

Цель данных установок - давать электроэнергию. Их используют, например, для электрификации удаленного от населенного пункта объекта - спортивного сооружения или санатория, - где есть источник энергии. Также они ставятся в место с перебоями в электропитании либо в коттеджных поселках, удаленных от центра.

По признанию Евгения Филинова, самарскому вузу нужна кооперация с другими университетами, у которых есть узкие компетенции. Например, по технологиям бесконтактных подшипников, работа будет вестись с «Военмехом» им. Устинова в Санкт-Петербурге. Также будет использоваться цифровая платформа поддержки изделий Санкт-Петербургского политехнического политеха. Будут привлекаться вузы и из других регионов страны. Такая возможность существует благодаря НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который объединяет в консорциум ведущие высшие заведения и предприятия шести регионов.

Аналитическое сопровождение под руководством Роспатента и ФИПСа поможет Самарскому университету получить необходимые сведения по современным деталям, узлам, которые уже существуют в России и за рубежом и которые можно использовать для газотурбинной установки. Также предварительный анализ поможет определиться с поставщиками и производителями запчастей и потенциальными покупателями установки. Такой комплексный подход должен ускорить процесс реализации проекта и вывести его на серийное производство в 2026 году.

БИЗНЕС-ПРЕСС