Санкт-Петербургские университеты помогут создать газотурбинный двигатель малой мощности

Газотурбинная установка малой мощности. Фото предоставлено НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Вузы Санкт-Петербурга примут участие в проекте Самарского университета им. Королева по разработке газотурбинного двигателя малой мощности. Проект участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» стал отправной точкой эксперимента Роспатента и ФИПС по сопровождению научно-технических проектов, предусматривающих осуществление исследований и разработок, организацию производства и выведение на рынок высокотехнологичной продукции.

- Если говорить простым языком, это аналог классического дизель-генератора, который с помощью бензина вырабатывает электроэнергию, но принцип работы у нее не от автомобильного двигателя, а от авиационного, и работает она на природном газе. Установка будет полезна как в нефтегазовой отрасли, так и в сфере ЖКХ, - говорит член комитета по двигателестроению НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Евгений Филинов.

Такие установки уже существуют, но в основном американского и немецкого производства. Отечественный рынок не производит такого рода генераторы. Благодаря импортозамещению появилась возможность их создать.

Цель данных установок - давать электроэнергию. Их используют, например, для электрификации удаленного от населенного пункта объекта - спортивного сооружения или санатория, - где есть источник энергии. Также они ставятся в место с перебоями в электропитании либо в коттеджных поселках, удаленных от центра.

По признанию Евгения Филинова, самарскому вузу нужна кооперация с другими университетами, у которых есть узкие компетенции. Например, по технологиям бесконтактных подшипников, работа будет вестись с «Военмехом» им. Устинова в Санкт-Петербурге. Также будет использоваться цифровая платформа поддержки изделий Санкт-Петербургского политехнического политеха. Будут привлекаться вузы и из других регионов страны. Такая возможность существует благодаря НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который объединяет в консорциум ведущие высшие заведения и предприятия шести регионов.

Аналитическое сопровождение под руководством Роспатента и ФИПСа поможет Самарскому университету получить необходимые сведения по современным деталям, узлам, которые уже существуют в России и за рубежом и которые можно использовать для газотурбинной установки. Также предварительный анализ поможет определиться с поставщиками и производителями запчастей и потенциальными покупателями установки. Такой комплексный подход должен ускорить процесс реализации проекта и вывести его на серийное производство в 2026 году.