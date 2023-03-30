Отцам из Петербурга разрешат использовать маткапитал для накопительной пенсии

Федеральный закон поддержала комиссия по соцполитике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Материнский капитал может стать и отцовским. Мужчинам планируют разрешить пользоваться этими деньгами и направлять их в накопительную часть пенсии. Но изменения коснутся только тех представителей мужского пола, которые стали единственными усыновителями второго, третьего и последующих детей, появившихся на свет с 1 января 2007 года. Такой федеральный закон поддержали сотрудники комиссии по социальной политике и здравоохранению.

- Это будет касаться также тех, кто стал единственным усыновителем первого ребенка, не реализовал свое право на меры поддержки и признан по решению суда усыновителем с 1 января 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания Петербурга.

Воспользоваться поддержкой государства смогут и отцы, которые самостоятельно воспитывают детей после смерти их матери.

Напомним, сейчас материнским капиталом в счет будущей пенсии могут воспользоваться женщины, которые родили или усыновили второго или последующих детей после 1 января 2007 года. Также маткапитал доступен усыновительницам и мамам первого ребенка, если его рождение или усыновление произошло после 1 января 2020 года.