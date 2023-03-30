Скидки при оплате проезда картой «Мир» и ЕКП запустят в трамваях и троллейбусах Петербурга с 1 апреля 2023 года

В автобусах уже действуют скидки при оплате картой "Мир" и ЕКП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специальные тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях начнут действовать в Петербурге с 1 апреля. Скидка до 25 рублей станет доступна при оплате картой «Мир» или Единой картой петербуржца (ЕКП). Об этом напомнили в пресс-службе Смольного 30 марта.

- Раньше эти карты позволяли экономить на поездках в метро. Благодаря соглашению с платежной системой «Мир» в этом году такая возможность есть и в наземном транспорте, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Таким образом, платить картой «Мир» и ЕКП будет даже выгоднее, чем «Подорожником».В автобусах такие скидки действуют уже три месяца, и за это время пассажиры сэкономили более 84 миллионов рублей. Специальные тарифы будут действовать до 31 декабря.

КОНКРЕТНО

При оплате картой «Мир» проезд во всем наземном транспорте будет стоить 43 рубля. А обладателям ЕКП он обойдется в 42 рубля.

Еще больше можно сэкономить, если рассчитываться за поездки с помощью мобильных приложений бесконтактной оплаты. По карте «Мир» - 41 рубль, а по ЕКП – 40 рублей.

КСТАТИ

С 1 января петербуржцы могут экономить на каждой поездке в метрополитене, расплачиваясь ЕКП - цена проезда ниже «гостевого» тарифа на 23 рубля и составляет 47 рублей.