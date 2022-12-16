В Галерее Императорского фарфорового завода открыта выставка «Приглашение к столу»

Фото предоставлено пресс-службой ИФЗ.

До 12 января 2023 года в Галерее современного фарфора Императорского фарфорового завода открыта выставка новогодних сервировок «Приглашение к столу». Галерея располагается на исторической площадке завода по адресу: пр. Обуховской обороны, д. 151.

Новая выставка – это калейдоскоп авторских накрытий для главного ужина в году от ведущих петербургских фарфористов. Специально для выставки кураторы Галереи поделили ее пространство на несколько зон. В каждой зоне уютно расположился стол с новогодним накрытием от одного из художников ИФЗ. Не обошлось и без новогодней елки – конечно, фарфоровой. Двухметровая красавица украшена звонкими фарфоровыми игрушками с матово-золотой отделкой. Гости выставки могут познакомиться с трендами новогодней сервировки, увидеть необычные варианты украшения стола и приобрести новогодний декор.

Фото предоставлено пресс-службой ИФЗ.

Для Императорского фарфорового завода новогодняя выставка – добрая традиция. Нынешняя выставка стала уже десятой по счету. В ней приняли участие более 15 художников. Подготовка к новогодним экспозициям начинается уже в сентябре, когда художники приступают к изготовлению новых сервизов и арт-объектов. Курировал организацию выставки Фонд «Наследие» - фонд современного авторского фарфора, организованного при заводе.

«Новый год – это праздник, который, несмотря ни на что, объединяет нас и приглашает к общему красиво накрытому столу. Мы будем счастливы, если в этом году на вашем столе будет стоять авторский фарфор от ИФЗ. Так мы разделим с вами счастье от прихода Нового года», - заявила на открытии выставки Светлана Краева, директор фонда «Наследие».

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