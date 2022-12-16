Глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин: Главная задача власти - помочь: все равно все пойдет в общую копилку

Законотворец подчеркнул, что траты на социалку не уменьшатся. Фото предоставлено пресс-службой ЗакСа Ленобласти.

Календарный год подходит к концу, но год парламентский в самом разгаре. С какими достижениями и чаяниями встречает 2023-й Законодательное собрание Ленинградской области, рассказал председатель Сергей Бебенин.

- Главный итог года - прогнозы по доходам бюджета неплохие, порядка 222 миллиардов рублей. И это наряду с дополнительными расходами на наши подшефные территории, - рассказывает Сергей Бебенин. - По прогнозам расходы составят 247 миллиардов.

В числе социальных законов, которые заработают с 2023 года:

- расширение льгот по транспортному налогу

- возможность тратить материнский капитал на обучение, оплату кредитов и покупку транспорта

- компенсации льготникам на проводку газа к дому и внутри его, льготная замена газового оборудования.

Бюджет на 2023 год сверстали социальным, хотя и с меньшими цифрами: ожидаемый доход - 171,1 миллиарда рублей, расход - 182,7 миллиарда.

- Всегда есть опасения, но за все годы работы не припомню ни раза, чтобы мы не перекрыли плановые показатели, - объясняет Бебенин. - Бюджет принят, но ожидаем конкретики по федеральным субсидиям, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кстати, расходы на строительство и ремонт дорог сохранили в прежнем объеме.

На федеральном уровне обсуждают передачу средств, направленных на поддержку одних регионов, другим, если первые не успевают быстро разыграть конкурсы и вложить деньги в дело. Эта жесткая, но справедливая мера поможет регионам мобилизоваться в новых условиях санкций и СВО.

- Несмотря на растущие расходы, социальный блок не трогали. Наоборот, появились дополнительные инициативы, - продолжает парламентарий. - В том числе по поддержке мобилизованных и их семей: это льготы по питанию школьников, целый перечень выплат, бесплатное выделение участков под ИЖС и другие. Готовим законодательство, которое распространит эти меры на участников других локальных конфликтов. В целом расходы на социалку не уменьшатся, а чтобы траты были эффективнее, планируем в начале года пересмотреть механизмы и сделать помощь более адресной.

ДОСЛОВНО

«Главное, что мы можем сделать вместе с правительством, это чтобы доходная база росла и как можно больше людей могли зарабатывать. Дать людям не рыбу, а удочку, ведь все мы трудимся ради общего дела - благополучия страны».

(Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленобласти.)

КОНКРЕТНО

Грядущие новинки

Вот лишь некоторые федеральные инициативы ленинградских депутатов:

Поддержка малого бизнеса

Инициативу по поддержке микро-, малого и среднего бизнеса одобрили на федеральном уровне. Она предполагает уменьшение налоговой нагрузки и расширение льготных рамок, чтобы как можно больше предпринимателей могли рассчитывать на помощь со стороны государства.

Попутно Ленобласть собирается увеличить гранты на открытие и развитие своего дела с 300-500 тысяч до 500 тысяч -1 миллиона рублей, а также войти в число пилотных регионов, где тестируют автоматизированную систему учета налогов. Предприниматель по желанию может отказаться от заполнения бумажек и отчитываться о финансах через госуслуги и личный кабинет налогоплательщика. Как подчеркивает Бебенин, в диалоге с бизнесом «надо идти по пути доверия».

- Чтобы как можно больше людей получило возможность зарабатывать, их надо поддерживать: льготными кредитами, грантами. Главная задача любой власти - максимально помочь. Все равно все пойдет в общую копилку, - считает спикер.

Развитие туризма без земельных препонов

Ради развития массового рекреационного туризма землю лесного фонда предлагают выделять проще - через конкурс, а не аукцион. Также хотят разрешить капитальное строительство на арендованных участках (пока на это имеют право те, кто получил землю с марта 2022 года).

Защита Ладоги и Онеги

Парламентская ассоциация при участии наших депутатов подготовила предложения по сохранению Ладожского и Онежского озер. Предлагают ввести особый режим использования прибрежных территорий, чтобы оградить воду от загрязнений. Среди идей ограничения, которые касаются рыбалки и охоты, разведения костров и сбора растений.