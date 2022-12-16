Первый завод по переработке мусора открыл в Петербурге Невский экологический оператор

Завод по переработке мусора открыли в Петербурге. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

Первую очередь завода по переработке мусора открыл в Петербурге Невский экологический оператор (НЭО). Торжественная церемония прошла в присутствии губернаторов Петербурга и Ленобласти. Оба региона входят в совместный проект по модернизации обращения с отходами.

- Это «первая ласточка» в совместных планах и начинаниях с Петербургом. Очень важно, что мы переходим от планов к конкретной работе. Мы понимаем, что должны прийти новые площадки, новые производства, современные заводы для утилизации отходов. Без этого невозможно закрытие полигонов, — заявил на церемонии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Комплекс глубокой переработке мусора «Волхонка» расположен на Волхонском шоссе Петербурга, на границе с Ленинградской областью. Сюда будут поступать твердые коммунальные отходы из обоих регионов.

Пока что запущена первая очередь предприятия. Ее мощность составляет 200 тысяч тонн в год. В дальнейшем мощность увеличат еще на 400 тысяч тонн, до 600 тысяч. Ввод второй очереди запланирован на 2023 год.

Напомним, что в рамках новой схемы обращения с бытовыми отходами, проще говоря мусорной реформы, будет построен еще один завод в Петербурге, в районе Левашово, и три - в Ленобласти. Общая мощность заводов составит три миллиона тонн. Вводить предприятия в строй будут поэтапно, вплоть до 2030 года. Предполагается, что жители Петербурга и Ленобласти к этому времени перейдут на раздельный сбор мусора.

СПРАВКА «КП»:

Невский экологический оператор - совместное предприятие Петербурга, Ленинградской области, «Интер РАО» и банка ВТБ.

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