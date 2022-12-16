Сбер: спрос на семейную ипотеку на Северо-Западе вырос в 2022 году в два раза

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С января по ноябрь 2022 года по программе «Семейная ипотека» Сбербанк на Северо-Западе выдал кредиты на 46,4 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за этот же период годом ранее. В количественном выражении прирост составил 70 процентов. Более половины выданных кредитов с господдержкой для семей с детьми пришлось на Санкт-Петербург (прирост на 80%), объем выдачи составил 33,2 млрд рублей (рост в 2 раза).

«Семейная ипотека»— льготная программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом.

Растущая популярность таких кредитов объясняется, прежде всего, существенной выгодой – ставка по «Семейной ипотеке» в Сбере начинается от 5,3%.

Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 15% стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Кроме того, в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках есть возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на семейную ипотеку в Сбере по льготной ставке можно онлайн на Домклик.