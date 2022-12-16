Погода в выходные 17 и 18 декабря 2022 в Санкт-Петербурге: Лютый мороз ночью и начало оттепели

Погода в выходные 17 и 18 декабря 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впереди выходные с очень переменчивой погодой. Лютый ночной холод в Петербурге сменится оттепелью, а безоблачная погода снегопадом. Так, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, какой будет погода в выходные 17 и 18 декабря 2022 в Санкт-Петербурге.

- Утром в пятницу, 16 декабря, через Санкт-Петербург прошла зона осадков со снегом и теперь до воскресенья существенных осадков не должно быть, - отметил синоптик.

Теперь до воскресенья погоду в Петербурге будет определять антициклон. Это значит, что холодная воздушная масса и прояснения в небе создадут благоприятные условия для серьезных холодов, особенно в ночное время. Если днем в субботу около минус 7 градусов, то ночью температура воздуха при слабом ветре понизится в городе до минус 12-14 градусов, в окрестностях Петербурга, да и по Ленинградской области до 15-18 градусов мороза.

А днем в воскресенье пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет сначала повышение температуры до минус 3 градусов, а также снег. А уже в ночь на понедельник температура поднимется до нуля градусов, предвещая оттепель.